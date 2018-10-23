‘Apple fazladan tamir masrafı çıkarıyor’

Akıllı telefonlarımız veya farklı bir elektronik eşyamız arızalandığında en kaliteli tamir servisinden faydalanmak için ürünleri genellikle üretici firmaya götürüyoruz. Bununla birlikte tamir ücretinin, olması gerekenin çok daha üstünde olduğu hissine sıkça kapılmışsınızdır. Özellikle günümüzde bir akıllı telefonu ya da laptop için neredeyse ürünün orijinal fiyatı kadar tamir ücreti istenmesi kullanıcıları çileden çıkarabiliyor. CBS News bu konuyu Apple özelinde araştırarak ilginç bir sonuca ulaştı: Apple, değiştirilmesine gerek olmayan parçaları da değiştirerek daha yüksek bir fatura çıkarıyor.
Donanimhaber.com'dan Furkan Babur'un haberine göre CBS bu konuyu titiz bir şekilde araştırıp kapsamlı bir rapor olarak sunsa da aslında ''yüksek tamir ücreti'' yetkili servislere giden herkesin aklından geçen bir ihtimal. Teknoloji haberlerinin yer aldığı popüler web sitesi Motherboard'ın baş editörü Jason Koebler de bu ihtimali değerlendirenler arasında.
Mart ayında bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Koebler, kırılan MacBook'unu Apple Store'a götürdüğünde Apple çalışanları MacBook'un 700 dolara tamir edilebileceğini söylemiş. Bu yüksek tamir ücretini ödemek yerine alternatif çözümler arayan Koebler, daha sonra sorunu 50 dolarlık harcama ile kendi başına çözmeyi başarmış. Koebler'e göre bu durum sadece söz konusu MacBook'a özel değil; Apple bunu hep yapıyor.
Bu iddiaları araştırmak için gizli kamera kullanan CBS gazetecileri, ekranındaki bir problem nedeniyle görüntüyü düzgün aktaramayan bir MacBook Pro alarak Apple Store'un yolunu tuttu. Genius Bar'daki Apple çalışanı cihazı inceledikten sonra problemin çözülmesi için bazı parçaların değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Apple çalışanı iki parçanın değişimi ve işçilik ücreti dahil olmak üzere toplamda 1.200 dolara sorunun çözülebileceğini belirtirken bu meblağ ile neredeyse yeni bir MacBook Pro alınabileceğini de kabul etti. Ayrıca çalışana göre ekranın da değiştirilmesi halinde 780 dolar daha ödenmesi gerekecekti ancak neyse ki ekranın değiştirilmesi şart değildi.
CBS ekibi, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alan Apple Store'da MacBook'u tamir ettirmek istemeleri halinde en az 1.200 dolar (ekran değişimiyle birlikte 1.980 dolar) ödemek zorunda. Kanada'da yeni nesil 13 inçlik MacBook Pro'ların fiyatı ise 1.729 dolardan başlıyor. CBS ekibi, Apple çalışanından daha ucuz bir alternatif önerisi almak istese de çalışan problemi çözmenin daha ucuz bir yolu olmadığını belirtiyor.
Apple Store'dan tamir ücretini öğrenen CBS ekibi MacBook Pro'nun ekran probleminin çözülmesi için bu kez ünlü YouTuber Louis Rossmann'ın yanına gidiyor. Üniversitede hobi olarak bilgisayarlarla ilgilenmeye başlayan şimdiyse bir tamir atölyesi açarak farklı Apple ürünlerini tamir eden Rossmann, sorunun çok daha basit bir şekilde çözülebileceğini belirtiyor. Cihazdaki bir pimin olması gerektiği yerde olmadığını tespit eden Rossmann sadece pimin yerini ayarlayarak sorunu çözdü. Bu işlem için ücret dahi almayacağını ifade eden Rossmann pimin değiştirilmesi halinde ise 75 ila 150 dolar arasında ücret alabileceğini dile getirdi.
CBS'e göre MacBook Pro ile gözlemlenen süreç aslında sadece bir örnekten ibaret, Apple kullanıcıları cihazlarını servise götürdüğünde pek çok kez bu durumla karşılaşıyor. Louis Rossmann'ın atölyesine benzeyen pek çok dükkan, Apple ürünlerini tamir edebildiklerini belirtse de Apple bu dükkanlara yetki vermiş değil. Bu nedenle kullanıcılar, cihazlarının garanti kapsamında kalması için sadece Apple Store'larda ya da Apple tarafından yetkilendirilen servis noktalarında cihazlarını tamir ettirmek zorunda.
Bu zorunluluk aslında ABD'de uzun süredir tartışılan ''tamir hakkı'' meselesini ortaya çıkarmış durumda. Son dönemde dikkat toplamayı başaran ve çok fazla insanın katılımıyla bir sivil toplum hareketi haline gelen tamir hakkı, kullanıcıların satın aldıkları ürünleri kendi başlarına tamir edebilmesini ya da herhangi bir dükkanda(Apple Store veya yetkilendirilmiş servis olmasa da) tamir ettirebilmesini öngörüyor. Tabi tamir hakkı anlayışına göre bu tamir sürecinin ardından cihazın garanti kapsamından çıkmaması gerekiyor.
Apple'ın katı garanti koşulları karşısında kullanıcılara esneklik sağlamaya çalışan iFixit şirketi de tamir hakkı savunucuları arasında. 15 yıl önce kurulan ve şu an 125 çalışanıyla hizmet sunan şirket tamir kılavuzları, tamir setleri ve cihaz bileşenleri tedarik ederek kullanıcıların ürünlerini kendi başlarına tamir etmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte şirket CEO'su Kyle Wiens, Apple'ın hem iFixit'e hem de yetkilendirilmeyen tamir atölyelerine zorluk çıkardığını belirtiyor.
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