THY uçağı, 610 kilometre daha fazla yol kat ederek yakıt tasarrufu sağladı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalara sahip 122 ülkeye uçuş gerçekleştiren ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan THY, uçuş planlamalarındaki profesyonelliği ile farklı ve başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.
DAHA UZUN UÇMASINA RAĞMEN TASARRUF SAĞLADI
This Turkish Airlines flight got rerouted over 800 miles out of its way, which should have put it 2.5 hours behind. It only lost 27 minutes, and landed on time. How?! https://t.co/T2INxYDPdV— WIRED (@WIRED) October 23, 2018
🎥: @flightradar24 pic.twitter.com/TkifGV9qzl
Normal koşullarda ortalama 10 bin 140 kilometrelik (6300 mil) bir rotayı takip eden Panama-İstanbul uçağı için 21 Ekim günü okyanus üzerindeki rüzgar hesaba katılarak yaklaşık 10 bin 750 kilometrelik (6683 Mil) bir rota planlandı. Yaklaşık 610 kilometre daha fazla yol kat eden uçak rüzgarın etkisiyle diğer seferler ile eş değer miktarda yakıt harcayarak inişini gerçekleştirdi.
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