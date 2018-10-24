Dünyanın en çok satılan otomobilleri açıklandı

Dünyanın en popüler otomobili tüm modifikasyonlarıyla Toyota Corolla oldu.

© AA / Otomobil pazarı yüzde 53 daraldı

Focus2move analiz şirketinin verilerine göre Japon şirket, bu yılın ilk 8 ayında, 816 bin 748 Corolla sattı.

İkinci sırada, 722 bin 566 satışla Ford F-Series yer alırken 572 bin 772 adet satan Volkswagen Golf üçüncü oldu.

Golf'u, 563 bin 333 otomobille Honda Civic ve 561 bin 601 araçla Toyota RAV4 takip etti.

Raporda, bu yılın sonuna kadar Honda Civic ve Toyota RAV4'ün Volkswagen Golf'u geçebileceği belirtildi.

En çok satan ilk 10'a ayrıca Volkswagen Tiguan (539 bin 463), Volkswagen Polo (499 bin 462), Honda CR-V (460 bin 904), Toyota Camry (454 bin 094) ve Chevrolet Silverado (430 bin 708) girmeyi başardı.