Yapay zeka tabanlı oral seks oyuncağı kendisini pornoyla eğitti

Yapay zekadan yararlanarak insanların kullandıkları teknikleri öğrenebilen erkeklere özel bir oral seks oyuncağı geliştirildi. Cihazın rakiplerine göre kullanıcılara daha fazla gerçeklik hissi vereceği belirtiliyor.
There's a brand new 'sex toy' for men… https://t.co/nKDgY3j9lN— The Sun (@TheSun) October 22, 2018
Data bilimciler oyuncağı oral seks konusunda eğitmek için toplam 144 saat uzunluğunda pornografik çekimlerden yararlandılar. Yapay zeka tabanlı oyuncak, pornografik görüntüler sayesinde kullandığı teknikleri geliştirdi.
‘DAHA İNSANCIL HİSSETTİREN TEKNİKLER KEŞFETTİK'
10 farklı modda çalışabilen seks oyuncağının 130 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
Erkekler için üretilmeye başlanan bu tür cihazların, seks oyuncakları konusundaki cinsiyetler arası eşitsizliği dengelediği belirtiliyor. Pazarda kadınlara yönelik cihazların ağırlığı söz konusu ve bu alanda ilerleme daha hızlı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)