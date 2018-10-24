Yapay zeka tabanlı oral seks oyuncağı kendisini pornoyla eğitti

Yapay zekadan yararlanarak insanların kullandıkları teknikleri öğrenebilen erkeklere özel bir oral seks oyuncağı geliştirildi. Cihazın rakiplerine göre kullanıcılara daha fazla gerçeklik hissi vereceği belirtiliyor.

There's a brand new 'sex toy' for men… https://t.co/nKDgY3j9lN — The Sun (@TheSun) October 22, 2018

​Data bilimciler oyuncağı oral seks konusunda eğitmek için toplam 144 saat uzunluğunda pornografik çekimlerden yararlandılar. Yapay zeka tabanlı oyuncak, pornografik görüntüler sayesinde kullandığı teknikleri geliştirdi.

‘DAHA İNSANCIL HİSSETTİREN TEKNİKLER KEŞFETTİK'

© AP Photo / Jae C. Hong ‘Gençler artık geleneksel olmayan cinsel ilişkileri tercih ediyor’

Cihazın geliştiricilerinden Brian Sloan, daha önce alt modeli piyasa sürülen seks oyuncağını edinenlerin geri bildirimleri göz önünde bulundurarak harekete geçtiklerini belirtti. Son üç yıl boyunca bu görüşleri topladıklarını ifade eden Sloan "İlk kez yapay zeka kullanarak oral seksin mekaniğini, daha az robotik ve daha insancıl hissettiren teknikleri keşfettik" dedi.

10 farklı modda çalışabilen seks oyuncağının 130 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Erkekler için üretilmeye başlanan bu tür cihazların, seks oyuncakları konusundaki cinsiyetler arası eşitsizliği dengelediği belirtiliyor. Pazarda kadınlara yönelik cihazların ağırlığı söz konusu ve bu alanda ilerleme daha hızlı.