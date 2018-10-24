Çinli kadın 1 hafta telefonu elinden bırakmayınca, parmaklarını kullanamadı

Asiaone sitesinin aktardığına göre, Changsha kentini sakini bir kadın, 1 haftalık tatili boyunca cep telefonunu sadece uyurken elinden bıraktı.

Tatil bittiğinde de sağ eline kramp girmeye başladı ve daha sonra parmaklarını hiç oynatamadı.

© AFP 2018 / Richard A. Brooks Çin'de öğrenci velilerine WeChat sınırlandırması: Mesai saatleri dışında mesaj atmak yasak

Doktora giden kadına tendon bölgesinde bir tür iltihaplanma olan tenosinovit teşhisi konuldu. Doktorların ellerini dinlendirmesini söylediği kadının tedaviden sonra parmaklarını tekrar hareket ettirebildiği belirtildi.

Günümüzde cep telefonlarının fazla kullanımı nedeniyle meydana gelen rahatsızlıklar giderek artıyor. Daha önce Çin'de bir kadının 20 saatten fazla cep telefonu kullanması yüzünden kalp krizi geçirdiği, bir başka kadının da tüm gün oyun onamasından dolayı kör olduğu aktarılmıştı.