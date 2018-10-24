Japonya'da bir şirketten düzenli uyuyan çalışanlara para ödülü

Japonya'daki düğün organizasyon şirketi Crazy, haftada en az 5 gün, geceleri asgari 6 saat uyumaları karşılığında çalışanlarını para yerine geçecek puanlarla ödüllendirecek. Çalışanlar, düzenli bir uyku çekerek ayda ekstra 5 bin yenden fazla para kazanabilecek. Kazanılan puanlar şirketin kafe ve yemekhanesinde kullanılabilecek.

© REUTERS / Toru Hanai Japonya'da öğrenci ve çalışanlara ağlama dersleri veriliyor

Japonya'da Crazy isimli şirket, çalışanlarına yeterli miktarda uyumaları karşısında ödüllendirecek.

Sputnik'e konuşan şirket sözcüsü Miu Gorai "Şirket hafta 5 gün en az 6 saat uyuyanlara para ödeyecek. Her puan bir yene eşit. 5 gün için bir çalışan ortalama 500 puan, 6 gün için de 600 puan ya da yen alacak. Eğer haftanın tamamında 6 saatten fazla uyursa 1000 puan kazanacak. Tüm ay boyunca sağlıklı uyku düzenine sağdık kalanlara ise 1000 yen kadar ekstra bonus verilecek. Böylece bir ay içinde 5 bin yen fazladan kazanılabilecek (yaklaşık 50 dolar) " dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI'

Gorai, 2012 yılında kurulan şirketin başlıca prensipleri arasında çalışanlarının sağlığının olduğunu belirterek, bu amaçla ilk aşamada çalışanlara sağlıklı beslenmeleri için ücretsiz öğle yemeklerinin verildiğini söyledi.

Gorai "Sağlıklı besinler üretmeleri için özel bir ekibimiz var. Beslenme, dinlenme ve hareket etme dengesinin olmasından yanayız. Şimdi de ikinci olarak, dinlenme konusunu destekleme aşamasındayız. Sağlık, işyerinde etkileşim, doğru iş ve dürüst ekonomik faaliyet yürütmek başlıca prensiplerimiz" ifadelerini kullandı.

Gorai, toplanan puanların şirketin kafe ve yemekhanesinde kullanılacak paralara dönüştürüleceğini söyledi.

Gorai ayrıca, çalışanların uyku düzeninin bir cep telefonu uygulamasıyla izleneceğini de ekledi.