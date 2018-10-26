Sibirya'da bir kadından para çalan ‘hayalet’ yakalandı

Krasnoyarsk Bölgesi’ne bağlı Sosnovoborsk kentinde ikamet eden bir kadın, parasının bir hayalet tarafından çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti. Fakat parayı çalan esrarengiz kişinin kadının eski kocası olduğu ortaya çıktı.

Kadının anlattıklarına göre, yaşadığı dairede bir yıl içerisinde toplam 81 bin ruble parası ortadan kayboldu. Paranın bir hayalet tarafından alındığına inanan kadın, bir hırsız tarafından çalınmış olabileceğine ihtimal vermedi. Kadın, polise verdiği ifadesinde, evinde herhangi bir zorlama veya yabancı birinin izlerine rastlamadığını anlattı.

Polis yaptığı çalışmalar sonucu, paraların kadının eski kocası tarafından çalındığını tespit etti. Evin yedek anahtarlarını yaptıran eski koca, kadının evde olmadığı bazı zamanlarda eve girerek paraları çaldı.

Sosnovoborsk sakini 34 yaşındaki hırsıza karşı 8 adli dava açılarak 5 yıla kadar hapsi istendi.