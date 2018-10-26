Kayıt
14:06 26 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Antarktika’daki penguenler.

    Eşcinsel penguenler yavru sahibi oldu: Dönüşümlü bakıyorlar

    © Fotoğraf: AirPano/ Oleg Gaponyuk
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Avustralya'da bir akvaryum tarafından yapılan açıklamada, iki erkek penguenin eşleştirildiği ve bir yumurtaya başarılı bir şekilde ebeveynlik yapmaya başladıkları bildirildi.

    Penguen
    © AP Photo / Natacha Pisarenko
    Eşcinsel penguen çift, terkedilmiş yavruyu sahiplendi
    İsimleri Sphen ve Magic olan Gentoo penguenlerinin, 19 ekim tarihinde doğan ve 91 gram ağırlığında olan penguen yavrusuna dönüşümlü bir şekilde baktıkları öğrenildi.

    Sphen ile Magic, sürekli birlikte gezindikleri ve birlikte yüzdükleri için akvaryum çalışanlarının dikkatini çekmişti. Önce sahte yumurta verilen çifte, başarılı olmalarının ardından gerçek yumurta verilmişti.

    'YALNIZCA ARALARINDA BAĞ KURABİLEN PENGUENLER BİRBİRLERİNİ TANIYABİLİR'

    Sea Life'ın penguen departmanı müdürü Hannan ise, AFP'ye verdiği demeçte ikili arasındaki bağın kurulduğunu ve çiftin birbirlerinin seslerini ve şarkılarını tanıdıklarını belirtti: "Yalnızca aralarında bağ kurulan penguenler birbirlerinin çağrılarını duyabilir."

    Susam Sokağı
    © AP Photo / Christof Stache
    Susam Sokağı'ndan açıklama: Edi ile Büdü eşcinsel değil
    Memeli canlıların çoğunun aksine, panguenlerde yavru bakımı erkek ve dişilerde ortak bir şekilde paylaşılıyor. Hannah, bu durumla ilgili olarak "Ebeveynlik faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, erkek ve dişi penguenler arasında bir fark bulunmaz" dedi.

    ÖMÜRLERİ DAHA KISA SÜRELİ OLUYOR

    Hannah'a göre ayrıca, vahşi doğada bu gibi eşleşmeler yavruyla sonuçlanmadığı için, bu flört işlemi, tatminsizlik sonucu başka partner arayışına girilmesi sonucunda kısa ömürlü oluyor.

    Ancak Sphen ve Magic'e bu ortam yapay bir şekilde sağlandığı için penguenler bir sonraki üreme döneminde yine bir araya gelebilecekler.

    Kuğu
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Yumurta zannettikleri kapları korumak için insanlara saldıran eşcinsel kuğular 'taşınıyor'
    Avustralya'da yaşanan bu olay ise ilk değil. Dünyanın çeşitli yerlerinden, eşcinsel penguenlere dair çok sayıda haber gündeme geliyor.

    Berlin'de 2009'da, Z ve Vielpunkt isimli iki Penguen, heteroseksüel ebeveynleri sayesinde yavru sahibi olmuştu. Onlardan da önce, New York'ta da eşcinsel ilişki içerisinde bulunan Roy ve Silo isimli iki penguen keşfdilmişti. Roy ve Silo'ya yetiştirilmesi için verilen dişi yavru Tango ise, büyüdüğünde başka bir dişi penguen ile eşleşmişti.

    Etiketler:
    penguen, yavru, hayvanat bahçesi, akvaryum, eşcinsel, Avustralya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Brezilya Moda Haftası'nda plaj defilesi
    Sao Paulo’da yaz havası estiren plaj modası defilesinden görüntüler
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam