Eşcinsel penguenler yavru sahibi oldu: Dönüşümlü bakıyorlar

Avustralya'da bir akvaryum tarafından yapılan açıklamada, iki erkek penguenin eşleştirildiği ve bir yumurtaya başarılı bir şekilde ebeveynlik yapmaya başladıkları bildirildi.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Eşcinsel penguen çift, terkedilmiş yavruyu sahiplendi

İsimleri Sphen ve Magic olan Gentoo penguenlerinin, 19 ekim tarihinde doğan ve 91 gram ağırlığında olan penguen yavrusuna dönüşümlü bir şekilde baktıkları öğrenildi.

Sphen ile Magic, sürekli birlikte gezindikleri ve birlikte yüzdükleri için akvaryum çalışanlarının dikkatini çekmişti. Önce sahte yumurta verilen çifte, başarılı olmalarının ardından gerçek yumurta verilmişti.

'YALNIZCA ARALARINDA BAĞ KURABİLEN PENGUENLER BİRBİRLERİNİ TANIYABİLİR'

Sea Life'ın penguen departmanı müdürü Hannan ise, AFP'ye verdiği demeçte ikili arasındaki bağın kurulduğunu ve çiftin birbirlerinin seslerini ve şarkılarını tanıdıklarını belirtti: "Yalnızca aralarında bağ kurulan penguenler birbirlerinin çağrılarını duyabilir."

Doting penguin dads, Magic and Sphen, have welcomed a tiny chick into the world after caring for a foster penguin egg, Sydney's Sea Life Aquarium said Friday. pic.twitter.com/nzlrL5jVRD — NBC News World (@NBCNewsWorld) October 26, 2018

© AP Photo / Christof Stache Susam Sokağı'ndan açıklama: Edi ile Büdü eşcinsel değil

Memeli canlıların çoğunun aksine, panguenlerde yavru bakımı erkek ve dişilerde ortak bir şekilde paylaşılıyor. Hannah, bu durumla ilgili olarak "Ebeveynlik faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, erkek ve dişi penguenler arasında bir fark bulunmaz" dedi.

ÖMÜRLERİ DAHA KISA SÜRELİ OLUYOR

Hannah'a göre ayrıca, vahşi doğada bu gibi eşleşmeler yavruyla sonuçlanmadığı için, bu flört işlemi, tatminsizlik sonucu başka partner arayışına girilmesi sonucunda kısa ömürlü oluyor.

Ancak Sphen ve Magic'e bu ortam yapay bir şekilde sağlandığı için penguenler bir sonraki üreme döneminde yine bir araya gelebilecekler.

Same-sex penguin couple Sphen and Magic are now foster dads to a baby chick! 💕 #TDE7 pic.twitter.com/XUr8gC7liz — The Daily Edition (@DailyEditionOn7) October 26, 2018

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Avustralya'da yaşanan bu olay ise ilk değil. Dünyanın çeşitli yerlerinden, eşcinsel penguenlere dair çok sayıda haber gündeme geliyor.

Berlin'de 2009'da, Z ve Vielpunkt isimli iki Penguen, heteroseksüel ebeveynleri sayesinde yavru sahibi olmuştu. Onlardan da önce, New York'ta da eşcinsel ilişki içerisinde bulunan Roy ve Silo isimli iki penguen keşfdilmişti. Roy ve Silo'ya yetiştirilmesi için verilen dişi yavru Tango ise, büyüdüğünde başka bir dişi penguen ile eşleşmişti.