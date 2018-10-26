Apple, iPhone'u istihbarat servislerinden korumayı başardı

Forbes'in bildirdiğine göre, Apple, hacker saldırılarına karşı yeni bir iPhone koruma sistemi geliştirdi.

Bu yılın Mart ayında, Amerikan Grayshift şirketi, iPhone X de dahil olmak üzere, iOs işletim sistemine sahip cihazlarda parola kırılmasına imkan veren Graykey algoritması geliştirdi. Grayshift'in geliştirdiği sistemi polis ve istihbarat servislerine kullandırabileceği bildirildi.

Forbes'in kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre, Apple, güvenlik açığını gidermeyi başardı ve iOs 12 ve üstü işletim sistemine sahip cihazlar için tasarlanan yeni bir koruma sistemi geliştirdi.

Bununla beraber, şifrelenmemiş bilgi veya cihazdaki dosya boyutu ve klasör yapısıyla ilgili bilgilerde 'kısmi veri çıkarma' olasılığı bulunuyor.