Kuşların sıra dışı dansı videoya kaydedildi

Videoda yüzlerce kuşun grup halinde gökyüzünde inanılmaz görüntüler sergilediği görülüyor.

Kuşların hareketleri bilgisayar grafiklerini andırıyor.

Kuşların sıradışı dansı videoya kaydedildi https://t.co/hPaMc4MftS pic.twitter.com/wwfHnYJdrp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 26 Ekim 2018

Uzmanlar, bunun 'murmürasyon' denen bir doğa olayı olduğunu belirtiyor.

Murmürasyon, binlerce kuşun büyük sürüler halinde, sıkışarak ve açılarak inanılmaz dinamik sergilediği bir doğa olayıdır.

Kuşların bu dansı neden ve nasıl yaptıkları bilinmiyor. Bu doğa olayı karmaşık algoritmik modellerle bile açıklanamıyor.