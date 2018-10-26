Rus Ermitaj Müzesi, Suudi Arabistan'a büyük bir Kandinskiy sergisi açılacağını duyurdu

Ermitaj Müzesi’nin Müdürü Mihail Pyotrovskiy’nin katıldığı ve müzenin Suudi Arabistan’da bir şubesinin açılmasına ilişkin bir anlaşmanın imzalandığı ileri sürülen ‘Çölün Davos’u konferansından sonra, Riyad’da 20. yüzyıl Rus soyut ressamı Vasiliy Kandiskiy’nin eserlerinin yer aldığı bir serginin yapılacağı duyuruldu.

St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nin Müdürü' Mihail Pyotrovskiy, bazı ülkelerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle boykot ettiği ‘Çölün Davos'u konferansı için geldiği Riyad'a Avrupa'da soyut sanatın öncüsü olan Rus ressam Kandinskiy'nin resimlerini getirmiş ve eserler salı günkü konferans boyunca Ritz-Carlton otelinde sergilenmişti.

Ermitaj Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu mini sergi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak daha büyük bir serginin ‘fragmanı' oldu.

Açıklamada "Müzenin koleksiyonundaki 20. yüzyıl ünlü avangard sanatçılarının bazı eserleri, Gelecek Yatırım İnisiyatifi (23-25 Ekim) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a götürüldü. Muhtemelen ‘Kandinskiy ve Rusya' olarak adlandırılacak büyük çapta sergide soyut sanatın klasiklerinin yanı sıra çalışmalarında Kandinskiy'nin fikirlerini işleyen çağdaş sanatçıların tabloları yer alacak" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan serginin yapılacağı tarih konusunda ise net bilgi gelmedi.

RDIF: SERGİ, 2019 BAŞINDAKİ RUS KÜLTÜR GÜNLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Riyad'a 30 kişilik üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle geldi. Suudi Arabistan Prensi'nin 2015'teki Rusya'ya yaptığı ziyaretten sonra Suudia Arabistan Kamu Yatırım Fonu RDIF'le olan projelere 2 milyar dolar yatırım yaptı.

RDIF 22 Ekim'de yaptığı bir açıklamayla Kral Selman'ın kültürel açıdan görüşleri takdir edilirken, bu hafta yapılan mini serginin Suudi Arabistan'daki ilk Rus sergisi olduğu kaydedildi. Açıklamada büyük serginin ‘2019 yılının başında Riyad ve Zahran'da, Suudi Arabistan'daki Rus kültür günleri kapsamında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

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Kommersant gazetesi ise kaynaklara dayandırdığı haberinde serginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen ancak henüz kararlaştırılmayan Riyad ziyareti ile aynı döneme denk gelebileceğini yazdı.

Habere göre, mevcut mini sergide Kandinskiy ve Pavel Filonov'un 5 eseri yer alıyor. Çalışmalar arasında Kandinskiy'nin Ekim Devrimi ile aynı yıl yaptığı, RDIF'e göre ‘insanlığın akıbetine ilişkin endişe, belirsizlik ve sarsıntıyı' yansıtan Blue Crest eserinin yanı sıra, Filonov'un Victory over Eternity (Pobeda nad veçnostyu) eseri bulunuyor. Bu eserde de refah ve insanlığın uyum içinde var oluşuna ulaşmadan önce zıt güçler arasındaki sonsuz savaşı anlatıyor.

Riyad ziyaretiyle ilgili Sputnik'e konuşan Piotrovskiy, Suudi Kral Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Piotrovskiy "Müze hakkında konuştuk. Kral Selman, Suudi Arabistan'daki müze sayısındaki artıştan söz etti. Ülkedeki müzeler ve müze organizasyonlarıyla arkeolojik konular, ortak keşifler ve sergilerde nasıl işbirliği yapacağımız hakkında konuştuk" dedi.

Wassily Kandinsky, Blue Crest (detail), 1917. See this amazing Russian art at "Revolution" @royalacademy exhibition: https://t.co/ZfYxNPEdbs pic.twitter.com/l64nFmN8lm — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 11 Şubat 2017

Uzmanlık alanı Suudi Arabistan olan Piortrovskiy, Kral Selman'a Ermitaj Müzesi'nin doğu silahları koleksiyonunun yer aldığı bir kitabı hediye ettiğini kaydetti.

Piotrovskiy, Kral Selman'ın, Rus, Çinli, Japon ve Fransız işadamlarının bulunduğu toplantıyı "Artık kimin dostumuz kimin düşmanımız olduğunu biliyoruz" sözleriyle açtığını vurguladı.

'Çölün Davos'u' ismiyle anılan yatırım konferansında Ermitaj Müzesi'nin Suudi Arabistan'da şubesinin açılmasına dair de bir anlaşma imzalandığı belirtilmişti.

Konferansı büyük uluslararası şirketlerin yöneticileri ve hükümet yetkilileri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle boykot etmişti.