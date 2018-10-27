Kedi diye aldı, rakun köpeği çıktı

Sora News 24’te yer alan habere göre, Japonya’da yaşayan bir adam, kedi olduğunu sandığı beş yavruyu sahiplendi. Ancak 'kedilerin', rakun oldukları ortaya çıktı.

Japonya'da birkaç gün içinde sahipleri bulunamayan evsiz hayvanlar uyutularak öldürülüyor.

Bu durumun yaşanmamasını isteyen bir adam beş yavru hayvanı kurtarmak için onları sahiplendi. Sahiplendiği hayvanların kedi olduğunu düşünen adam, veterinere gidince onların köpek yavrusu olduğunu 'öğrendi'.

Ancak veterinerin hayvanların köpek olduğunu söylemesine rağmen, yavruların büyüdükten sonra köpeğe de benzemedikleri ortaya çıktı.

Daha sonra bu hayvanların, Japon mitolojisine göre mutluluk getirdiklerine inanılan Kanuki ya da diğer ismiyle rakun köpeği olduğu anlaşıldı. Doğduklarında kedileri andıran bu hayvanların çıkardığı sesler de kedi miyavlamasına benziyor.

Bu hayvanların aslında kanuki olduğunu öğrenen adam, onları bir çevre örgütüne verdi.