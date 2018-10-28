Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı model Papen: Türkiye'yi takip etmememiz avantaj olmuş

Geçen hafta Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çırılçıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Belçikalı manken Marisa Papen, "Ben haberleri takip etmiyorum, ortağım ve fotoğrafçı Jesse'nin de bildiğini sanmıyorum. Türkiye'yi takip etmememiz bir avantaj olmuş zira durumu bilseydik, bu işi yapmayabilirdik" dedi.

Geçen yıl Mısır ve Kudüs'te çektirdiği fotoğraflar sonrası gözaltına alınan Belçikalı model Papen, Türkiye'ye geldiğini yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkarmıştı. Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak poz veren Papen, fotoğrafı sosyal medyadan da paylaşmıştı.

© REUTERS / Murad Sezer Belçikalı model Papen Ayasofya'da çıplak poz verdi

Türkiye'de çektiği çıplak fotoğraflar büyük tartışma yaratan Papen, "Daha önce de çok kez söylediğim gibi Tanrı tarafından yaratılan bir vücut nasıl saldırgan olabilir" ifadesini kullandı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Papen, "Artık kalbimizi ve içgüdümüzü dinleyemiyoruz. Doğduğumuz andan itibaren beynimiz yıkanıyor" diye konuştu.

Türkiye'deki siyasi ve sosyal durumu bilmediğini söyleyen Papen, "Ben haberleri takip etmiyorum, ortağım ve fotoğrafçı Jesse'nin de bildiğini sanmıyorum. Türkiye'yi takip etmememiz bir avantaj olmuş zira durumu bilseydik, bu işi yapmayabilirdik" dedi.