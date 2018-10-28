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17:30 28 Ekim 2018
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    Yaşlılık

    Yaşlanmayı gösteren 9 biyolojik işaret belirlendi: Hücreler zombiye dönüşüyor

    © AA / Arşiv
    Yaşam
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    İspanya'daki Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi'nden doktor Manuel Serrano, Yaşlanma Emareleri adlı yeni yayımlanan bir araştırmayı anlattı. Araştırmada, yaşlanmanın 9 önemli işaretine yer verildi.

    yaşlı insan, yaşlılar
    © Fotoğraf : Flickr/Lori-B
    Bilim insanları yaşlanma karşıtı ilaç geliştirdiler
    Serrano, Yaşlanma Emareleri adlı yeni yayımlanan araştırmayı yapan doktorlardan biri. Araştırmada, uzmanlar zaman geçtikçe vücudumuzda yaşanan başlıca süreçleri listeledi.

    Serrano BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bunlar kaçınılmaz faktörler. Yaşam biçimi ve genetiğe bağlı olarak bazı insanlarda daha çok, bazılarında da daha az görünür oluyor. Ama mutlaka yaşanıyor" dedi.

    Aralarında insanların da bulunduğu memeli canlılarda yaşlanma emaresi olarak kabul edilen dokuz faktör var:

    DNA'DAKİ HASAR BİRİKİYOR

    NASA Astronotu Scott Kelly’nin 4 Mart 2015 tarihinde Moskova’nın doğusunda bulunan Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’ndeki(GCTC) Soyuz simülatöründe çekilmiş fotoğrafı.
    © NASA. Bill Ingalls
    Uzayda bir yıl kaldı, DNA'sı değişti
    DNA'mız hücreler arasında iletilen genetik kodumuz. Yaşlanmayla birlikte iletim sürecindeki hatalar artıyor.

    Ve bu hatalar hücrelerde birikiyor.

    Genetik istikrarsızlık diye bilinen bu olay, özellikle DNA hataları, özel faaliyetleri bulunan hücrelerin üretildiği kök hücreleri etkilediğinde etkin oluyor.

    Genetik istikrarsızlık, kök hücrelerin rolüne zarar verebiliyor.

    Hatalar biriktikçe, kanserli hücrelere bile dönüşebiliyor.

    KROMOZOMLAR YIPRANIYOR

    DNA zincirlerimizin ucunda kromozomlarımızı koruyan kapak gibi yapılar var. Tıpkı, ayakkabı bağının ucundaki plastik koruyucular gibi.

    Bunlara telomer deniyor. Yaşlandıkça bunlar yıpranıyor ve kromozomlar korumalarını kaybediyor.

    Kuzey Kore nükleer deneme
    © AFP 2018 / JUNG YEON-JE
    'Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, kromozom sorunlarına yol açıyor'
    Bu da yanlış bir şekilde kopyalanmaları anlamına geliyor ve sorunlara yol açabiliyor.

    Araştırmalar, telomerlerdeki bozulma ile akciğer fibrozisi ve ağır bir bağışıklık sistemi hastalığı olan aplastik anemi arasında ilişki kurdu.

    Araştırmacılar ayrıca, telomerlerin ömrünü uzatan telomeraz adlı enzimin seviyelerini de artırmayı başardı.

    Çalışmalarda, telomerlerin ömrünü uzatmanın faralerin de ömrünü uzatabileceği görüldü.

    HÜCRE DAVRANIŞLARI ETKİLENİYOR

    Vücutlarımızda DNA ifadesi adı verilen bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte belirli bir hücredeki binlerce gen, hücrenin ne yapacağını belirliyor. Örneğin hücrenin, bir deri hücresi mi yoksa bir beyin hücresi mi olacağı böylelikle belirleniyor.

    Zaman ve yaşam biçimimiz bu talimatların nasıl verildiğini etkiliyor.

    Bu nedenle hücreler yapmaları gerekenden farklı davranabiliyorlar.

    HÜCRE YENİLEME KAPASİTEMİZİ YİTİRİYORUZ

    Fare
    © AFP 2018 / Marcel Mochet
    Felçli fareler kök hücre tedavisiyle yürüdü
    Hücrelerimizdeki hasarlı unsurların birikmesini önlemek için, vücutlarımız sürekli olarak hücre stoğunu yenileme kapasitesine sahip.

    Ancak bu kapasite yaşlandıkça azalıyor.

    Daha sonra hücreler işe yaramayan ya da toksik proteinleri biriktirmeye başlıyor. Bunların bazıları Alzheimer ve Parkinson hastalıklarıyla ve kataraktla ilişkilendiriliyor.

    HÜCRE METABOLİZMASI KONTROLÜ YİTİRİYOR

    Zamanla hücreler, yağ ve şeker gibi maddeleri işleme kapasitelerini kaybediyor.

    Hücrelerin alınan besinleri düzgün bir şekilde metabolize etme yeteneği ortadan kaybolunca, şeker hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

    Yaşlanmayla birlikte başlayan şeker hastalığı bu nedenle sık görülüyor. Daha yaşlı vücutlar artık yenilen her şeyi işleyemiyor.

    MİTOKONDRİLERİN FAALİYETİ DURUYOR

    yaşlı
    © AA /
    'Dünya yaşlılık üssü Türkiye olacak'
    Mitokondri, hücrelere enerji sağlıyor, ancak yıllar geçtikçe etkinliklerini kaybediyorlar.

    Mitokondrilerin iyi çalışmaması DNA'ya zarar veriyor.

    Bazı çalışmalarda, mitokondri faaliyetini tamir etmenin, memelilerde ömrü uzattığı sonucuna varıldı.

    Nature adlı bilim dergisinde Haziran ayında yayımlanan bir araştırmada, uzmanların farelerdeki kırışıklıkları, mitokondrilerinin faaliyetlerini yeniden başlatarak geriye çevirdiği iddia edilmişti.

    HÜCRELER ZOMBİYE DÖNÜŞÜYOR

    Bir hücre aşırı hasar görünce, diğer hasarlı hücrelerin üremesini önleyen bir araç olma özelliğini kaybediyor.

    Bölünmeye devam ediyor, ancak ölmüyor.

    Senescent hücre diye bilinen bu hücreler zaman ve yaşlanmayla birlikte birikiyor.

    Farelerde yapılar araştırmalarda, bu hücreleri yok etmenin, yaşlamanın bazı etkilerini ortadan kaldırdığı görüldü.

    KÖK HÜCRELERİN ENERJİSİ BİTİYOR

    Yenilenme potansiyelindeki azalış, yaşlanmanın en karakteristik unsurlarından biri.

    Dört farklı ülkeden bilim insanları tarafından yapılan ortak bir araştırma, boş vaktin, insanları paradan daha çok mutlu ettiğini ortaya koydu.
    © REUTERS / Ints Kalnins
    Bilim insanları, seks ve yaşlanma arasında bağlantı keşfetti
    Kök hücreler yoruluyor ve yenilenme fonksiyonlarını kaybediyorlar.

    Son yıllarda yapılan araştırmalar, kök hücreleri gençleştirmenin, vücudun yaşlanmayı gösterme biçimini geriye çevirdiğini gösteriyor.

    HÜCRELERİN BİRBİRİYLE İLETİŞİMİ SONA ERİYOR

    Hücreler sürekli birbirleriyle iletişim halinde, ancak bu kapasite zamanla azalıyor.

    Bu da iltihaplanmada artışa yol açıyor ve "diyaloğun" önündeki sorunları büyütüyor.

    Sonuç olarak, patojenlerin ve habis hücrelerin varlıklarına karşı duyarlılıklarını kaybediyorlar.

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye'nin yaşlı nüfusu 62 ülkeyi geçti
    Serrano, yaşlanma süreciyle ilgili çalışmaların, tıbbın organ ve dokulardaki bozulmayı yavaşlatacak yöntemler geliştirmesini sağlayabileceğini söylüyor.

    Ayrıca, yaşlanma kaçınılmaz olsa da, "sağlıklı yaşam biçimleriyle" etkilerinin azaltılabileceğini vurguluyor.

    "Bugünlerde yaşlı insanların hayatı birkaç on yıl öncesine kıyasla daha müreffeh ve sağlıklı. Yapabileceğimiz en iyi şey, yaşlandığımızda da hayatımızdan keyif almak."

    Etiketler:
    işaret, Yaşam belirtisi, Yaşlanma, yaşlılık, araştırma, İspanya Ulusal Onkolojik Araştırmalar Merkezi, Manuel Serrano, İspanya
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