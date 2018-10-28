Kayıt
22:51 28 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Trafik - İstanbul

    29 Ekim'de İstanbul'da kapatılacak yollar belli oldu

    © AA / Ahmet Dumanlı
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    29 Ekim etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve güzergahlar açıklandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
    Liderlerden 29 Ekim mesajları: Yolculuğumuz inşallah 2023 hedefiyle taçlanacak
    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "29.10.2018 Pazartesi günü İlimiz Ümraniye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi Well Club'tan başlayacak Cumhuriyet'imizin 95'inci yılı kutlaması kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında etkinlik günü 15.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.

    Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

    Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsünden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde.

    Alternatif güzergâhlar ise, 75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi, Kurtuluş Caddesi olarak sıralandı.

    KADIKÖY'DE SABAH BU YOLLAR KAPALI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA /
    Kılıçdaroğlu da İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonuna katılmıyor: Cumhuriyeti Ankara'da kurduk
    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan bir başka açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 09.00-12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

    Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Hulusi Behçet Caddesi

    Bu yolara alternatif güzergâhlar da, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak duyuruldu.

    KADIKÖY'DE AKŞAM KAPATILACAK YOLLAR

    Yapılan bir değer açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 18.00'dan kutlama bitişine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.

    Devlet Bahçeli
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    Bahçeli, İstanbul'daki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak
    Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak Yollar, Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar olarak açıklandı.

    Bu yollara alternatif güzergâhlar ise, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak bildirildi.

    Etiketler:
    kapanma, Güzergah, trafik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    4 milyon çocuk 'trafik dedektifi' oldu
    Karikatür
    'Suriye'deki hava üssümüze İHA saldırısını ABD koordine etti'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet