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13:41 29 Ekim 2018
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    Japonya Prensesi Ayako evlendi

    Japonya Prensesi Ayako evlendi: İmparatorluk ailesinden çıktı

    © REUTERS /
    Yaşam
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    Japonya prensesi Ayako ile imparatorluk ailesinden olmayan işadamı Kei Moriya'nın düğünü gerçekleşti.

    Prenses Ayako ile nişanlısı Kei Moriya
    © REUTERS / Koji Sasahara
    Prenses Ayako'nun müstakbel kocasını takdimidir
    Çiftin geleneksel yöntemlerle gerçekleşen düğünü, Meiji Tapınağı'nda gerçekleşti. İmparatorun kuzeninin kızı olan 28 yaşındaki prenses Ayako, büyük bir gemicilik şirketi için çalışan 32 yaşındaki Kei Moriya ile evlendi.

    Japonya'da, imparatorluk ailesinden biriyle evlenen kadınlar imparatorluk ailesi sayılırken, 'sıradan' biriyle evlenen imparatorluk ailesi bir kadın ise aileden ayrılmak zorunda.

    'EL ELE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

    Moriya da, imparatorluk ailesinden ayrılan Ayako'ya 'sıradan birinin yaşamını' öğrenmesine yardımcı olmak istediğini belirtti ve "Mutlulukla dolu bir aile kurmak için birlikte, el ele çalışmak istiyorum" dedi.

    The wedding took place in one of the pagoda-like buildings in the shrine complex and included an exchange of rings and a sharing of a cup of sake, according to Japanese media.

    Japon medyasına göre yüzük takma töreni ve sake paylaşımını içeren düğün, türbe kompleksi içindeki pagoda benzeri binalardan birinde gerçekleşti. Çiftin düğünü, Japon inancı Şintoizm'le bağlantılı sıradan ritüellerden oluştu.

    Prenses, düğününde geleneksel Japon kıyafetleri giydi.

    Japonya Prensesi Ayako evlendi
    © REUTERS /
    Japonya Prensesi Ayako evlendi

    'MUTLULUK DOLUYUM'

    Japon İmparatoru Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako
    © AP Photo /
    Japonya'da halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prenses
    Evlilik törenine aile yakınlarından yaklaşık 30 kişi katılırken, tapınak etrafında bine yakın kişi toplandı.

    Ayako tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu günü çok sayıda kişiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çift olacağız" ifadelerini kullandı.

    Geçen hafta İmparator Akihito'yla vedalaşan Ayako, imparator ve imparatoriçeye eski bir aile mensubu olarak hizmet etmeye devam etmeyi umduğunu söyledi.

    Japonya Prensesi Ayako evlendi
    © REUTERS /
    Japonya Prensesi Ayako evlendi

    BİR KİŞİ DAHA AİLEDEN AYRILACAK

    Öte yandan, imparatorun en büyük torunu ise 2020'de 'soylu olmayan biriyle' evlenmeyi planlıyor.

    Japon imparatoru Akihito, gelecek sene tahttan çekileceğini söyledi. Akihito'nun yerini ise Veliaht prens Naruhito alacak.

    Etiketler:
    tören, evlilik, Meiji Tapınağı, Kei Moriya, Prenses Ayako, Japonya
    Topluluk kurallarıTartışma
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