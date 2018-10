Japonya Prensesi Ayako evlendi: İmparatorluk ailesinden çıktı

© REUTERS / Koji Sasahara Prenses Ayako'nun müstakbel kocasını takdimidir

Çiftin geleneksel yöntemlerle gerçekleşen düğünü, Meiji Tapınağı'nda gerçekleşti. İmparatorun kuzeninin kızı olan 28 yaşındaki prenses Ayako, büyük bir gemicilik şirketi için çalışan 32 yaşındaki Kei Moriya ile evlendi.

Japonya'da, imparatorluk ailesinden biriyle evlenen kadınlar imparatorluk ailesi sayılırken, 'sıradan' biriyle evlenen imparatorluk ailesi bir kadın ise aileden ayrılmak zorunda.

'EL ELE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Moriya da, imparatorluk ailesinden ayrılan Ayako'ya 'sıradan birinin yaşamını' öğrenmesine yardımcı olmak istediğini belirtti ve "Mutlulukla dolu bir aile kurmak için birlikte, el ele çalışmak istiyorum" dedi.

Japon medyasına göre yüzük takma töreni ve sake paylaşımını içeren düğün, türbe kompleksi içindeki pagoda benzeri binalardan birinde gerçekleşti. Çiftin düğünü, Japon inancı Şintoizm'le bağlantılı sıradan ritüellerden oluştu.

Prenses, düğününde geleneksel Japon kıyafetleri giydi.

'MUTLULUK DOLUYUM'

Evlilik törenine aile yakınlarından yaklaşık 30 kişi katılırken, tapınak etrafında bine yakın kişi toplandı.

Ayako tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu günü çok sayıda kişiyle kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir çift olacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta İmparator Akihito'yla vedalaşan Ayako, imparator ve imparatoriçeye eski bir aile mensubu olarak hizmet etmeye devam etmeyi umduğunu söyledi.

BİR KİŞİ DAHA AİLEDEN AYRILACAK

Öte yandan, imparatorun en büyük torunu ise 2020'de 'soylu olmayan biriyle' evlenmeyi planlıyor.

Japon imparatoru Akihito, gelecek sene tahttan çekileceğini söyledi. Akihito'nun yerini ise Veliaht prens Naruhito alacak.