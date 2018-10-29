Türkiye'de estetik ekonomisinin büyüklüğü 2 milyar dolar

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Aşiran Serdar, Türk Dermatoloji Derneği 27. Ulusal Kongresi'nde, bakımlı ve genç görünmenin, zamanında önlem alarak yaşlanmayı geciktirmenin kadın erkek herkesi peşinden koşturan bir trend haline geldiğini söyledi.
Kozmetik, estetik sektörünün giderek büyüdüğüne işaret eden Serdar, "Bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz ama son yapılan araştırmalara göre Türkiye'de güzellik, estetik ekonomisinin büyüklüğü 2 milyar dolar. Sektör yılda ortalama yüzde 10 büyüyor. Türkiye bu konuda dünyada ilk 10 ülkenin içine giriyor. Sektörün önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.
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Güzellik işlemlerinin başında botulinum toxin, dolgu, mezoterapi, PRP gibi uygulamaları olduğunu anlatan Serdar, bunları saç ekimi, burun estetiği, lazer ve diğer plastik uygulamaların takip ettiğini söyledi.
'ESTETİK UYGULAMALAR İÇİN GELEN HER 100 KİŞİDEN 30'U ERKEK'
Estetik, kozmetik uygulamalara erkeklerin de ilgisinin giderek arttığına dikkati çeken Serdar, "Net oranla belli olmamakla birlikte pazar içinde erkeklerin payı yüzde 30 gibi. Güzellik, estetik uygulamalar için gelen her 100 kişiden 70'i kadın, 30'u erkek. Ben bu konuda çok seviniyorum, erkeklerin de kendilerine bakmaları sevindirici" dedi. Serdar, erkeklerin daha çok epilasyon ve saç dökülmesi için para harcadığını vurguladı.
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