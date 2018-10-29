İsrailli süper model Bar Refaeli burka giydi

Ünlü top model Bar Refaeli, İsrail'de yayınlanacak olan ayrımcılığa karşı bir reklam kampanyası için burka giydi.

Hoodies moda şirketinin sözcüsü ve hissedarlarından olan Bar Refaeli, şirkettin ülke genelinde başlattığı yeni bir reklam kampanyası kapsamında burka giydi.

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REFAELİ'NİN YANI SIRA BAZI İSRAİLLİ ÜNLÜ İSİMLER DE KAMPANYAYA DESTEK VERİYOR

© AFP 2018 / KAREN BLEIER National Geographic'ten ırkçılık itirafı

‘Freedom is Basic' (Özgürlük, esastır) isimli reklam kampanyasında, Rafaeli'nin yanı sıra İsrail'in önde gelen trans aktrislerinden Stav Strashko, televizyon sunucusu ve Hasidik Yahudi olan Melech Zilbershlang ve Etiyopya kökenli televizyon yıldızı Tahouni Rubel'in de yer alacağı belirtildi.

Kampanyanın esas amacının ırkçılık ve bağnazlığa karşı farkındalık yaratmak olarak tanımlanıyor.