Napoli mafyası, uyuşturucu avcısı köpek Pocho'yu ölüme mahkum etti

© AP Photo / Fernando Vergara Kolombiya'da uyuşturucu kartelinin başına 64 bin dolar ödül koyduğu narkotik köpeğine polis koruması

Bugüne kadar 2 ton uyuşturucuyu hassas burnu sayesinde ortaya çıkartan ve komiser unvanına ulaşan Jack Russell Terrier cinsi 9 yaşındaki Napoli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro uzmanı Pocho son olarak Salerno'da 30 kilo kokaini bir aracın bagajında stepne lastiği içerisinde buldu.

CNN'den Reha Erus'un haberine göre Pocho ayrıca bir biberonda toz süt süsü verilen kokaini de ortaya çıkartarak büyük bir başarı sağladı. Bunun üzerine büyük zarara uğrayan Napoli Mafyası ‘Camorra', Pocho'nun vurulma veya zehirlenme yolu ile öldürülmesi için emir verdi.

Meet pocho, a drug-sniffing dog wanted dead by camorra pic.twitter.com/fJkAPOXhDW — Dogs With Jobs (@DogsJobs) 29 Ekim 2018

Yakın korumaya alınan ve 2019'da emekli olacak bol madalyalı Pocho'nun yerine narkotik büro Kira adlı bir kurt köpeğini eğitmeye başladı.