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    Pekin'deki Tiananmen meydanında kirli hava kütlesi altında nöbet tutan bir güvenlik görevlisi

    Dünyada çocukların yüzde 93'ü kirli hava soluyor

    © REUTERS / Jason Lee
    Yaşam
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'dan fazlasının her gün ciddi oranda zehirli hava soluduğunu ortaya koydu.

    Pekin'i 12 saniyede kirli hava tabakası kapladı
    © Fotoğraf : Youtube
    Pekin'i '12 saniyede' kirli hava tabakası kapladı
    DSÖ tarafından hava kirliliği ve çocuk sağlığı üzerine hazırlanan yeni raporda, 2016'da iç ve dış ortamlardaki hava kirliliğinin sebep olduğu akut alt solunum yolları enfeksiyonundan 600 bin çocuğun hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

    Dünyada 5 yaş altındaki 630 milyon ve 15 yaş altındaki 1.8 milyar çocuğun, DSÖ'nün belirlediği hava kalite standartlarının üzerinde ince partikül madde (PM2,5) seviyesine maruz kaldığı bildirilen raporda, dünyada 15 yaş altındaki çocukların yüzde 93'ünün, sağlık ve gelişimlerini ciddi şekilde riske atacak kadar kirli hava soluduğu kaydedildi.

    Raporda, dünya genelinde 5 yaş altındaki çocuklardan düşük ve orta gelirli ülkelerde yüzde 98'inin, yüksek gelirli ülkelerde ise yüzde 52'sinin DSÖ'nün belirlediği hava kalite standartlarının üzerindeki seviyede kirli havaya maruz kaldığının altı çizildi.

    Bu durumun hamile kadınlarda erken doğum veya düşük olasılıklarını yükselttiği vurgulanan raporda, hava kirliliğinin aynı zamanda çocukların nöro gelişimi ve bilişsel yeteneğini de olumsuz etkilediğine işaret edildi.

    Hava kirliliğinin, astım ve çocukluk çağı kanserini tetikleyebildiğine dikkat çekilen raporda, yüksek düzeyde hava kirliliğiyle karşı karşıya kalan çocukların ileri yaşlarda kardiyovasküler hastalık gibi kronik rahatsızlıklar için daha büyük risk altında olabileceği kaydedildi.

    Rapor ayrıca, 15 yaş altı bir milyar çocuğun da aralarında olduğu dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının, hava kirliliğine neden olan teknolojiler ve yakıtlarla yapılan yemeklerden kaynaklanan yüksek seviyede ev içi hava kirliliğine maruz kaldığını gösterdi.

    Daha düşük seviyelerde bile çocukların akciğer fonksiyonlarına zarar veren hava kirliliğinin, 5 yaş altı çocuklarda görülen 10 ölümden yaklaşık birine yol açtığı belirtilen raporda, hava kirliliğinin çocuk sağlığına yönelik başlıca tehditlerden birini oluşturduğu vurgulandı.

    DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kirli hava, milyonlarca çocuğu zehirliyor ve hayatlarını mahvediyor. Bu mazur görülemez. Her çocuğun temiz hava soluması gerekir" dedi.

    Çocukların hava kirliliğinin etkilerine karşı özellikle savunmasız olmasının bir nedeninin, yetişkinlerden daha hızlı nefes almaları ve böylece daha fazla kirli hava solumaları olduğu kaydedildi.

    Etiketler:
    Kirli hava, DSÖ
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