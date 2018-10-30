Almanya’da Kürtçe opera

Almanya'nın Köln şehrinde Köln Yeni Filarmoni Orkestrası ile birlikte verdiği konserde sözleri Feqiye Teyran'a ait "Ay Dilbere" şarkısını seslendiren Çakar'ın yorumu, salondaki izleyicilerden tarafından çok beğenilirken, sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.

Şarkıyı daha önce Ciwan Haco, Aram Tigran gibi sanatçılar da seslendirmişti.

Ay Dîlberê

Soprano, Pervin Chakar

Junge Philharmonie Köln, Almanya pic.twitter.com/M8OhP4WmrU — Pervin Chakar (@pervin_chakar) 24 Ekim 2018

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