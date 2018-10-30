Robot Sophia'nın artık vizesi de var

Hong Kong'lu araştırmacıların geliştirdiği insansı robot Sophia, vize alarak bir ilke daha imza attı.

© AA / Minasse Wondimu Hailu Sophia, 'yeni öğrendiği' ikinci dilini konuşamadı

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve tarihe, kimlik sahibi ilk robot olarak geçen Sophia, Bakü Ulsulararası Havalimanı'nda vize alarak bir kez daha tarihe geçti.

Elektronik vizenin sahibi olan Robot Sophie, bir konferanta konuşma yapmak için geldiği Azarbeycan'dan sonra dünya turuna devam edecek.

'AZERBAYCAN'DAN ETKİLENDİM'

Sophia, Azerbaycan'da cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le İmişli kentinde buluşmuştu. Sophia, "Sayın cumhurbaşkanı, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycan'dan çok etkilendim. Bakü'nün eşsiz mimari tarzını, modern binalarını ve diğer teknolojik başarılarını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

​'ZİYARETİNİZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

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Aliyev ise, Sophia'ya "Yoğun programınızın arasında Azerbaycan'ı ziyaret etmeniz bizi çok mutlu etti. Birlikte açtığımız Asan merkezi, modern bir ülke inşa etme konusunda kapasitemizi ve çabamızı yansıtıyor" demişti.

2016 senesinde tanıtılan Sophia'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.