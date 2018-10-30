Robot Sophia'nın artık vizesi de var

Elektronik vizenin sahibi olan Robot Sophie, bir konferanta konuşma yapmak için geldiği Azarbeycan'dan sonra dünya turuna devam edecek.
'AZERBAYCAN'DAN ETKİLENDİM'
Sophia, Azerbaycan'da cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le İmişli kentinde buluşmuştu. Sophia, "Sayın cumhurbaşkanı, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycan'dan çok etkilendim. Bakü'nün eşsiz mimari tarzını, modern binalarını ve diğer teknolojik başarılarını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.
AI Humanoid 'Sophia' Is Granted First Ever #Robot Visa to #Azerbaijan, Speaks With #President Aliyev https://t.co/a1SFWbR8cy pic.twitter.com/LdWWtsowkK— Nargiz Gurbanova (@GurbanovaNargiz) October 27, 2018
'ZİYARETİNİZ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'
2016 senesinde tanıtılan Sophia'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı.
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