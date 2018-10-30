Tunus'taki intihar bombacısının kimliği belli oldu: Üniversite mezunu işsiz

Tunus'un başkentinde düzenlenen intihar saldırısının ardından savcılık tarafından yapılan açıklamada, failin kendisini 'işsiz mezun' olarak tanımlayan bir kadın olduğu açıklandı.

Mna Guebla isimli saldırgan, başkentin en işlek caddelerinden Habib Burgiba'da bir intihar saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırı sonucunda ise 15 polis, iki de genç yaralanmıştı.

Savcılık sözcüsü Sofiente Sliti, failin Mahdia'nın doğu bölgesinden, İngilizce işletme mezunu 30 yaşında bir kadın olduğunu açıkladı.

ÇOBANLIK YAPIYORDU

Tunus medyasına göre Guebla, bölümüyle alakalı bir iş bulamıyordu ve ailesine yardımcı olabilmek için çobanlık yapıyordu.

Sliti'nin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre, yetkililer, Guebla'yı 'aşırıcı' olarak nitelendirmiyor. Savcılık sözcüsü ayrıca, söz konusu saldırıyla ilgili henüz başka bir tutuklamanın gerçekleşmediğini belirtti.

Guebla'nın saldırısında yaralananların ise durumunun ciddi olmadığı açıklandı.

Gerçekleşen saldırı, 2015'te Cezayir sınırında güvenlik kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen ve 12 güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan bu yana gerçekleştirilen ilk bombalı saldırı. Saldırı, IŞİD tarafından üstlenilmişti.

Öte yandan, Tunus'taki saldırıların doruğa çıktığı 2015 yılında yalnızca bombalı saldırılar gerçekleştirilmedi. Haziran 2015'te bir öğrenci tarafından sahil beldesi Sousse'de düzenlenen saldırıda 30'u İngiliz, 38 kişi öldürülmüştü.

Aynı yılın mart ayında ise Bardo Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirilen ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı da IŞİD tarafından üstlenilmişti.

SEÇİMLER İÇİN OHAL UZATILMIŞTI

Ülkede, 2015 yılında gerçekleştirilen saldırılardan itibaren uygulanan Olağanüstü Hal uygulması, gelecek yıl için planlanan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 6 Kasım'a kadar uzatılmıştı.