Almanya'da eski hastabakıcı, 100 hastayı öldürdüğünü mahkemede itiraf etti

'GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAK İSTEDİK'
Davacı sayısının 126 olması ve kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle duruşma mahkeme salonundan konser salonuna taşınırken, avukat Gaby Lübben, "Davacılar sanığın gözlerinin içine bakmak istedi" değerlendirmesini yaptı.
'KARANLIKTA KALMIŞ NOKTA BIRAKMAYACAĞIZ'
Bührmann, "Gerçeği ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu dava, karanlık odaları olan bir eve benziyor. Biz karanlığı aydınlığa kavuşturmak istiyoruz" dedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Yargıcın "Hakkındaki suçlamalar tam ve doğru mu" sorusunu, Högel, "Evet" diye yanıtladı.
EN GENCİ 34 YAŞINDA
İddianamede Högel, Şubat 2000-Haziran 2005 tarihleri arasında Oldenburg ve Delmenhorst kentlerindeki iki hastanede en genci 34, en yaşlısı 96 yaşındaki onlarca hastayı öldürmekle suçlanıyor.
'YETENEKLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN YAPIYORDU'
İddianamede "Savcılık, bunları, hayati tehlike durumu yaratarak meslektaşlarına ve üstlerine kendi hayata döndürme becerilerini sergilemek için yaptığını varsayıyor. Bazılarını can sıkıntısından da yapmış olabilir" deniliyor.
SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI 2005'TEN BERİ ARAŞTIRILIYOR
2005 yılında Delmenhorst'te bir meslektaşı tarafından suç üstünde yakalanan Högel'in suçlarının tam kapsamının anlaşılması uzun yıllar aldı.
HASTANELERDE İHMAL VAR
Alman polisi, yerel sağlık yetkilileri üstlerini bilgilendirmekten çekinmeseydi Högel'in erken bir aşamada durdurulabileceği görüşünü bildirmişti. Högel'in çalıştığı iki hastanenin eski personeli hakkında da kamu ceza davası açıldı.
Mayıs 2019'a dek sürmesi beklenen davada onlarca tanık ifade verecek.
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