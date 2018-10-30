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16:40 30 Ekim 2018
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    Eski hastabakıcı Niels Högel, Oldenburg'da görülen davada yüzünü kapadı.

    Almanya'da eski hastabakıcı, 100 hastayı öldürdüğünü mahkemede itiraf etti

    © REUTERS / Julian Stratenschulte
    Yaşam
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    İki cinayetten müebbet hapis yatan Niels Högel'in 100 hastayı daha öldürmekten yargılanmasına başlandı. Eski hastabakıcı, mahkum edilmesi halinde, Almanya'nın gelmiş geçmiş en korkunç seri katili olarak tarihe geçecek.

    Niels Hoegel
    © REUTERS / Fabian Bimme
    Alman hasta bakıcı 84 kişiyi daha öldürmüş olabilir
    Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg kentinde görülen dava kurbanlar için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

    'GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAK İSTEDİK'

    Davacı sayısının 126 olması ve kamuoyunun yoğun ilgisi nedeniyle duruşma mahkeme salonundan konser salonuna taşınırken, avukat Gaby Lübben, "Davacılar sanığın gözlerinin içine bakmak istedi" değerlendirmesini yaptı.

    'KARANLIKTA KALMIŞ NOKTA BIRAKMAYACAĞIZ'

    Yokohama'daki Oguchi Hastanesi
    © REUTERS / KYODO
    Aynı hastanede gerçekleşen 46 ölümle ilgili seri katil şüphesi
    Yargıç Sebastian Bührmann, davanın amacının, yıllardır kontrol edilmeksizin devam etmesine izin verilen cinayetleri tüm çapıyla ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

    Bührmann, "Gerçeği ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu dava, karanlık odaları olan bir eve benziyor. Biz karanlığı aydınlığa kavuşturmak istiyoruz" dedi.

    SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

    Yargıcın "Hakkındaki suçlamalar tam ve doğru mu" sorusunu, Högel, "Evet" diye yanıtladı.

    Kedi
    © Flickr/ Aftab Uzzaman
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    2015 yılında 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmiş 41 yaşındaki eski hastabakıcı hakkında süren soruşturmadan, öldürdüğü hastaların gerçek sayısının çok daha fazla olması gerektiği sonucu çıkmıştı.

    EN GENCİ 34 YAŞINDA

    İddianamede Högel, Şubat 2000-Haziran 2005 tarihleri arasında Oldenburg ve Delmenhorst kentlerindeki iki hastanede en genci 34, en yaşlısı 96 yaşındaki onlarca hastayı öldürmekle suçlanıyor. 

    'YETENEKLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN YAPIYORDU'

    Charles Manson
    © AP Photo /
    Ünlü seri katil ve tarikat lideri Charles Manson öldü
    Buna göre gelişigüzel seçtiği hastalara enjekte ettiği ilaç kokteylleriyle onların kalp krizi ya da başka komplikasyonlar geçirmelerine yol açan Högel, ardından 'tıbbi yeteneklerini kullanarak' onları hayata geri döndürmeye çalışıyordu.

    İddianamede "Savcılık, bunları, hayati tehlike durumu yaratarak meslektaşlarına ve üstlerine kendi hayata döndürme becerilerini sergilemek için yaptığını varsayıyor. Bazılarını can sıkıntısından da yapmış olabilir" deniliyor.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI 2005'TEN BERİ ARAŞTIRILIYOR

    2005 yılında Delmenhorst'te bir meslektaşı tarafından suç üstünde yakalanan Högel'in suçlarının tam kapsamının anlaşılması uzun yıllar aldı. 

    Hamdi Kayapınar
    © AA /
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    Soruşturmada 200 şüpheli vaka incelendi, 2'si Türkiye'de olan 130 ölü mezardan çıkarılıp otopsi yapıldı. Ancak Högel'in çalıştığı hastanelerde ölen hastaların çoğu yakıldığından, geriye kalanlardan pek ipucu elde edilemedi.

    HASTANELERDE İHMAL VAR

    Alman polisi, yerel sağlık yetkilileri üstlerini bilgilendirmekten çekinmeseydi Högel'in erken bir aşamada durdurulabileceği görüşünü bildirmişti. Högel'in çalıştığı iki hastanenin eski personeli hakkında da kamu ceza davası açıldı.

    Mayıs 2019'a dek sürmesi beklenen davada onlarca tanık ifade verecek.

    Etiketler:
    hastabakıcı, otopsi, hasta, seri katil, hastane, kalp krizi, Gaby Lübben, Sebastian Bührmann, Niels Högel, Delmenhorst, Oldenburg, Almanya
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