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13:17 31 Ekim 2018
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    Tahriki Lebbeyk Pakistan

    Pakistan'da, dine hakaretten idama mahkum edilen Hristiyan kadın serbest bırakılıyor: Protestolar başladı

    © REUTERS / Faisal Mahmood
    Yaşam
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    Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2010'da dine hakaret suçundan idama mahkum edilen Asia Bibi adlı Hristiyan kadının cezasını bozarak serbest bırakılmasına karar verdi. Ülkedeki islamcı Tahriki Lebbeyk Pakistan partisinin lideri ise, kararda dahli olan görevlilerin ve kadının 'ölümü hak ettiklerini' söyledi.

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    © Sputnik / Iliya Pitalev
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    Komşularıyla tartışırken Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği öne sürülen kadınla ilgili verilen serbest bırakılma kararı, ülke genelinde protestolara neden oldu.

    Hapisteki sekiz yılının çoğunu tek kişilik hücrede geçiren dört çocuk annesi kadına bazı ülkeler sığınma hakkı verebileceğini açıklamıştı.

    Bibi'nin güvenlik endişesiyle hapisten çıktıktan sonra başka bir ülkeye gidebileceği belirtiliyor.

    DURUŞMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YAPILDI

    İslamabad'daki duruşma, şiddet olaylarının patlak verebileceği kaygısıyla geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

    İlk olarak 2010 yılında yerel mahkeme, 2014 yılında ise Lahor Yüksek Mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Bibi'nin temyiz duruşmasında kararı açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek, "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

    'GERÇEĞİ SÖYLEMEDİKLERİ İZLENİMİ VAR'

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    © REUTERS / Fayaz Aziz
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    Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa ise yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesi ile ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici" dedi.

    'DUYDUKLARIMA İNANAMIYORUM'

    Bibi ise, duruşmada hazır bulunmadı. AFP haber ajansına konuşan Bibi, "Duyduklarıma inanamıyorum. Gerçekten serbest mi kaldım?" şeklinde bir tepki verdi.

    Kararın açıklanmasının ardından başta Tahriki Lebbeyk Pakistan isimli İslami eğilimli grup üyeleri olmak üzere farklı gruplar protestolara başladı. Özellikle Lahor, Karaçi ve İslamabad gibi büyük kentlerde sokaklara dökülen eylemciler 53 yaşındaki Bibi'yi serbest bırakan yargıçlar için de ölüm cezası talep etti.

    Asia Bibi
    Twitter
    Asia Bibi

    'ÖLÜM FERMANI YAYINLANDI'

    Pakistan bayrağı
    © REUTERS / Faisal Mahmood
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    Tahriki Lebbeyk Pakistan Partisi sözcüsü Ecaz Eşrefi ise, yaptığı açıklamada "Parti lideri Muhammed Afzal Kadri, baş yargıç ve Asya'nın serbest bırakılmasını emredenlerin ölümü hak ettiğini bildiren fermanı yayınladı" ifadelerini kullandı.

    Verilen kararın ardından eylemciler özellikle İslamabad ve Lahor çevresindeki ana yolları kapattı. Bazı noktalarda gazetecilere ve araçlara saldıran eylemcilerin İslamabad'da bakanlıkların ve elçiliklerin bulunduğu D-Chowk bölgesine ulaşmasını engellemek için yollar konteynerlerle kapatıldı.

    KAVGA BİR KOVA SU YÜZÜNDEN ÇIKTI

    İddianamede yer alan bilgilere göre Haziran 2009'da Asia Bibi ile birlikte meyve toplayan komşuları arasında bir kova su yüzünden kavga çıktı. Komşuları, kovadan su içen kadının Hristiyan olduğu için suyu "mundar ettiğini" öne sürdü.

    Pakistan
    © Flickr/ bm1632
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    Tartışmanın daha sonra büyüdüğü ve Bibi'nin Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği iddia edildi. Daha sonra evinde dövüldüğü öne sürülen kadın polis soruşturmasında gözaltına alındı.

    Pakistan'da Hristiyanlar, nüfusun yüzde 1.6'sını oluşturuyor.

    DİNE HAKARETTEN İDAM CEZASI ALAN İLK KADIN

    Pakistan'da şimdiye kadar birçok Hristiyan dine hakaretten hüküm giydi ancak kimse idam edilmedi.

    Fakat ülkede dine hakaretle suçlanan pek çok kişi linç edildi ya da öldürüldü. Asia Bibi ise, dine hakaretten idama mahkum edilen ilk kadındı.

    Etiketler:
    idam, protesto, tahliye, hakaret, Lahor Yüksek Mahkemesi, Tahriki Lebbeyk Pakistan, Muhammed Afzal Kadri, Ecaz Eşrefi, Asıf Hosa, Asia Bibi, İslamabad, Pakistan
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