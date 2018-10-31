Kangal köpeği 'Kezban', kuzulara annelik yapıyor

Çaycuma Yukarı İhsaniye köyünde Suat Karakaş'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan dişi kangal köpeği 'Kezban' ın geçen ay 5 yavrusu dünyaya geldi.
Çiftlikte çobanlık yapan Şaban Erol, kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte kuzuları da emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi.
Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu anlatan Erol, "Kuzular köpeğin peşinden ayrılmıyor. Kendi yavrularından çok kuzularla ilgilendiği oluyor. Kangallar çok vefalı hayvanlar. Sürekli koyunların ve kuzuların yanında olduğu için bu davranışı sergilemiş olabilir. Kuzulara takviye olarak mama da veriyoruz. Bu şekilde büyüyecekler. Biz ayırsak onlar ayrılmıyorlar" dedi.
Zonguldak'ta 'Kezban' adlı kangal köpeği, annelerinin istemediği kuzuları emziriyorhttps://t.co/LYa0Wm5ijY pic.twitter.com/9GyWJrXSxx— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 31, 2018
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