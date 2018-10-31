‘Kripto para madenciliği, Dünya’yı kömür madenciliğinden hızlı yok edebilir’

ABD’deki Hawaii Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, küresel çapta kripto para madenciliği için gerekli olan elektrik tüketiminin Dünya’daki hava sıcaklığını sadece 16 yılda 2 derece artmasına yol açabileceğini ve gezegenimizi kömür madenciliğinden daha hızlı yok edebileceğini gösterdi.

© AP Photo / Egill Bjarnason Üniversitenin bilgisayar ağıyla kripto para madenciliği yaptılar

Hawaii Üniversitesi'nden bilim insanları, Bitcoin madenciliğinde kullanılan bilgisayarlardaki elektrik kullanımı ve elektrik kullanılırken oluşan emisyonların miktarını hesapladı. Araştırmaya göre, geçen yıl kripto para madenciliği için kullanılan elektrik miktarı 69 milyon metrik ton karbondioksit salınımına neden oldu. Bu, 15 kömür yakıtlı enerji santralinin yarattığı salınımla eşdeğer bir miktar.

ARAŞTIRMAYA GÖRE, DÜNYA 2140'DA YOK OLABİLİR

Araştırmada bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin küresel çapta en yavaş oranda çıkarılmasının Dünya'daki hava sıcaklığının 22 yıl içinde 2 derece artmasına yol açabileceği sonucuna varıldı. Araştırmaya göre, çıkarma hızı ortalama düzeydeyken de 2 derecelik ısınma yalnızca 16 yılda meydana gelebilir.

İlk Bitcoin 2009 yılında çıkarılmıştı. 21 milyonuncu ve son Bitcoin'inse 2140 yılında çıkarılması planlanıyor. Araştırmanın sonuçlarının doğru çıkması durumunda 2140 yılına kadar insanlığın sonu gelmiş olabilir.