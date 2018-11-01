Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay, özel maskeyle sahada: Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan'ın bir eğlence mekanında burnunu kırdığı, ardından da silahla hastaneye gidip tehdit ettiği şarkıcı Berkay, arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Berkay, maç esnasında arkadaşlarını uyarararak, "Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın" dedi.

Arda Turan'la tartışması sonucu burnu kırılan şarkıcı Berkay'ın arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında yüzündeki maskeli önlem dikkat çekti.

Burnunu korumak için özel bir maske kullanan şarkıcı, maç için doktorundan izin aldığını söyledi.

Habertürk'ün aktardığına göre Berkay, "Doktorumla konuştum. Oynamama engel bir durum yok. Maç için özel bir maske yaptırdım" dedi.

Berkay, maç esnasında arkadaşlarını espirili bir dille, "Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın" diyerek uyardı.

İstanbul Başsavcılığı Arda Turan hakkında 12.5 yıl, Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamış, Turan'ın 'cinsel taciz', 'ruhsatsız silah bulundurmak', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.