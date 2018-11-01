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13:04 01 Kasım 2018
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    Çin'den kaçırılan heykel

    Çin'den kaçırılan heykelin içinden bin yıllık mumya çıktı: Köylüler davacı

    Drents müzesi
    Yaşam
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    1996 yılında Hong Kong üzerinden Çin'e kaçırılan Buddha heykelinin içerisinde 1000 yaşında bir keşiş mumyası bulunduğunun ortaya çıkması, uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Heykelin bulunduğu, Çin'in doğusunda bulunan Yanchun köyü ise Hollanda hakkında suç duyurusunda bulundu.

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    © AA /
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    Heykelin Hollanda'ya kaçırılmasıyla ilgili olarak, Çin'den kaçırılan heykeli satın aldığı için koleksiyoner Oscar van Overeem'i suçlayan Çinli köylüler önceki gün Amsterdam'a giderek resmi süreçte ifade verdi.

    ÇİN İADESİNİ İSTEMİŞTİ

    2015 yılında tekrar incelenen heykelin içinde Budist bir keşiş bulunduğu ortaya çıkmış ve Çinliler resmi olarak heykelin iade edilmesini istemişti.

    KÖYLÜLER TANIDI

    'Zhanggong bilgesi' olarak adlandırılan ve 20 yıldan fazla bir süredir kayıp olan heykel, Budapeşte'de bir müzede sergilenmesinin ardından köylüler tarafından tanındı.

    Köylüler, Van Overeem tarafından satın alınan heykelin, kendi kayıp heykelleri olduğuna emin. Köylülerin avukatı, yargıçlara yaptığı açıklamada "Köylülerle heykel arasında çok özel bir bağ var" dedi.

    'GECE GÜNDÜZ YANIMIZDAYDI'

    Mısır’daki Gize piramitleri.
    © Fotoğraf: AirPano
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    Köy heyetinin sözcüsü Lin Wen Qing, "Biz bu heykelle büyüdük. O gece gündüz yanımızdaydı, o bizim ruhani liderimizdi. Bizim için en önemli olan şey onun topraklarına geri dönmesidir" ifadelerini kullandı.

    Heykel üzerinde yapılan tarama işlemi sonucunda, içerisinde yaklaşık bin yıl önce Çin'deki Song hanedanlığı döneminde yaşayan bir keşişin olduğu ortaya çıktı. Keşişin tespit edilmesinin ardından ise, heykel sergiden çekildi.

    Heykelin durumuyla ilgili görülecek dava kritik bir önem taşıyor. Çünkü, bu dava Çin açısından başarıyla sonuçlanırsa, bu durum dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Çin eserlerinin ülkeye ilk kez başarılı bir şekilde geri dönmesi anlamına gelecek.

    'SATICI DEĞİL KOLEKSİYONCUYUM'

    Heykeli satın alan koleksiyoner Van Overeem ise, mahkemede verdiği ifadesinde heykelin kendisinde olmadığını, heykeli, kimliğini bilmediği başka bir koleksiyonerle takas ettiğini açıkadı. Van Overeem ayrıca "Heykelin Çin'e döneceğini duyduğuma sevindim" ifadelerini kullandı.

    Side antik kenti
    © AA /
    Side Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 3 heykel bulundu
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    Van Overeem ayrıca, köylülerin avukatı Holthius'un, kendisine yönelttiği tarihi eser satıcılığı iddialarını da reddederek, heykeli Hong Kong'da satın aldığını belirtti ve "Ben bir mimar ve tutkulu bir koleksiyoncuyum. Ama bir satıcı değilim" dedi.

    Öte yandan, Hong Kong ise kaçırılan tarihi eserlerin satışı ve ülkeden çıkarılması konusunda sık kullanıldığı bilinen bir rota.

    MAHKEME ARALIK AYINDA KARAR VERECEK

    Konuyla ilgili yapılan incelemeler devam ederken, heykelin akıbetinin ne olacağına ilişkin ise mahkemenin 12 Aralık'ta karar vereceği öğrenildi.

    Etiketler:
    Mumya, heykel, keşiş, mahkeme, dava, Hollanda, Çin
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