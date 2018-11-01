Sıla'dan 'darp, cebir ve psikolojik şiddet' gerekçesiyle Ahmet Kural hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

Ünlü şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade veren Sıla, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

​Sıla, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

Avukatı Rezan Epözdemir ise daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

'3 AYLIK KORUMA KARARI VERİLDİ'

"Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda."

Epözdemir, mahkemenin Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, 'evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme' yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

'AHMET, KAFAMA KÜL TABLASIYLA VURDU'

Öte yandan Haber Global'den Selahattin Günday'ın haberine göre, Sıla'nın savcılığa yaptığı şikayette yer alan ifadesi şöyle:

"Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı."

29 Ekim'de Ahmet Kural'ın evinde gerçekleşen olayla ilgili ifadesinde evden çıkmaya çalışırken Kural'ın tekrar kendisini yakaladığını ve bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstünün başının parçalandığını, zar zor kapıyı açıp kaçtığını söyledi.

Panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü tarafından kurtarıldığına belirten Sıla, olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki yardımcılarının da kendisini görünce şoka girdiğini kaydederek, onları da tanık gösterdi.

Saldırıya ilişkin olarak karakola gidip darp raporu alan Sıla'nın vücudunda morluklar tespit edildiği ve ünlü şarkıcının daha sonra savcılığa başvuruda bulunduğu belirtildi.

'DAHA ÖNCE DE ŞİDDET GÖRDÜ' İDDİASI

Sıla'nın daha önce de Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddia edilmişti. Kural'ın, ünlü şarkıcıya tokat attığı öne sürülmüştü.