Endonezya'da uçağı düşen havayolu şirketinin müdürü: Niye bizimle uçmaktan korktuklarını anlamıyorum

© AP Photo / Tatan Syuflana Endonezya'da düşen uçağın yolcusu, ölmeden önce eşine fotoğrafını göndermiş

Cakarta-Pangkal seferi için havalandıktan kısa süre sonra düşen Lion Air'e ait Boeing 737 uçağının yankıları sürüyor.

Lion Air şirketinin genel müdürü Daniel Adi ise, dünya gündemine giren bu kazadan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, şirketin uçaklarına binmekten korkmak için 'herhangi bir sebep bulunmadığını' belirtti.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Adi aynı zamanda, düşen JT610 sefer numaralı uçağın düşmesine neyin neden olduğunu bilmediğini söyledi.

ABC'ye açıklamalarda bulunan Adi, şirketin pilotlarına ve mühendislerine güvendiğini de sözlerine ekledi.

Lion Air boss says he can't understand why people are now scared to fly with the airline https://t.co/OA04wA1xSP — Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2018

​'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK'

Adi, "Bunlar benim de sorduğum sorular. Ne olduğunu değerlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık" ifadelerini kullandı.

© AFP 2018 / Resmi Malau Endonezya’da 189 kişiyi taşıyan uçak denize düştü 7

Yolcuların, Lion Air uçaklarını kullanmak konusunda korkmamaları gerektiğini öne süren Adi ayrıca "IOSA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği Operasyonel Güvenlik Denetimi) tarafından ikinci defa denetlendik ve geçtik. Bizimle uçmaktan neden korkuluyor bilmiyorum. Böyle düşünmek için herhangi bir sebep yok" dedi.

BOEING MAX 8 MODELİNİN BİLİNEN İLK KAZASI

Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı, Cakarta — Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra 189 kişilik yolcu ve mürettebatıyla denize düştü. Olay, Boeing'in yeni 737 MAX 8 tipi model uçağının bilinen ilk kazası olarak kayıtlara geçti.