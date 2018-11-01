Google'da cinsel tacize karşı küresel iş bırakma eylemi

ABD merkezli teknoloji devi Google'da cinsel tacizci yöneticilerin cezalandırılmamasını protesto için küresel iş bırakma eylemi düzenlendi. Yüzlerce mühendis ve diğer çalışanlar, "Gerçek Değişim İçin İş Bırakma" adı altında Tokyo'dan Singapur'a, Londra'dan Dublin'e Google ofislerini topluca terk etti.

ABD'nin en parlak isimlerinin yer aldığı Silikon Vadisi bile erkek yöneticilerin tahakkümü altında kadınlara cinsiyet ayrımcılığıyla suçlanırken, Google yöneticilerinin cinsel tacizinin yanlarına kar kaldığına dair haberler bardağı taşıran damla oldu.

'CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI HAKLI, ÜSTÜNE 90 MİLYON DOLAR VERELİM'

Google çalışanları bugün ilkin Asya'dan Avrupa'ya küresel iş bırakma eylemi düzenledi.

Staff at Google offices around the world have staged walkouts. #GoogleWalkout https://t.co/BMujNLhnfG — Twitter Moments (@TwitterMoments) 1 Kasım 2018

Küresel protesto, geçen hafta New York Times gazetesinin yıllarca cinsel tacizle suçlanan Google yöneticilerinin ifşa edilip yargıya havale edilmek yerine piyango gibi milyonlarca dolarlık tazminatlarla işten çıkarıldığına dair haberinin ardından geldi.

Örneğin Google'ın hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının 'inandırıcı' olduğuna hükmettiği Android mobil işletim sisteminin yaratıcısı Andy Rubin, 2014 yılında 90 milyon dolarlık tazminatla gönderildi.

Google employees at the company's U.K. headquarters are staging a walkout to protest how the tech giant has handled sexual harassment pic.twitter.com/8s8CxIkfpt — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 1 Kasım 2018

© REUTERS / Jim Bourg Tacizle suçlanan Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

Sürücüsüz otomobil, bedava internet dağıtan balon gibi ufku geniş projelerin geliştirildiği 'X' araştırma laboratuvarın yöneticilerinden Richard DeVaul, son yıllarda hakkında çıkan suçlamalara rağmen görevinin başında kaldı. Ancak NYT'nin haberinin patlak vermesinin ardından tazminat almadan işten ayrıldı.

CEO'DAN DESTEK

Personelin bugünkü iş bırakma eylemiyle ilgili Google CEO'su Sundar Pichai'den destek açıklaması geldi.

'ÖFKENİZİ ANLIYORUM'

Çalışanlara gönderdiği e-postada, "Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum. Bunu ben de hissediyorum. Toplumumuzda ve Google'da uzun zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağım" diyen Pichai, şimdiye kadar hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan 48 çalışanın işlerine tazminatsız son verildiğini söyledi.

© REUTERS / Brian Snyder Hillary Clinton: Bill, Monica Lewinsky skandalı sonrasında istifa etmeyerek doğru olanı yaptı

İş bırakma eyleminde masalarına "Masamda değilim, çünkü diğer Google ve yüklenici firma çalışanlarıyla cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir işyeri kültürünü protesto için iş bırakma eylemi yapıyor olacağım" yazılı bir not bırakan çalışanlarının bazı talepleri şöyle:

* Şimdiki ve gelecekteki çalışanlar için, taciz ve ayrımcılık karşısında zorunlu hakemliğe son verilmesi. (Zorunlu hakemlik, Silikon Vadisi çalışanlarının sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan bir madde. Bu madde çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)

© Fotoğraf : Twitter Liseliler tacizci öğretmenin istifasını istedi, dersleri boykot etti

* Ücret ve fırsat eşitsizliğinin sona erdirilmesi için adım atılması.

* Cinsel tacizlerle ilgili şeffaflık raporunun yayımlanması.

* Cinsel tacizlerin güvenilir şekilde rapor edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması.

* Yönetim Kurulu'nda, çalışanların bir temsilcisinin bulunması.

We, Google employees and contractors, will walkout on November 1 at 11:10am to demand these five real changes. #googlewalkout pic.twitter.com/amgTxK3IYw — Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) 1 Kasım 2018

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