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18:19 01 Kasım 2018
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    İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Google ofislerinde iş bırakma eylemi

    Google'da cinsel tacize karşı küresel iş bırakma eylemi

    © REUTERS / Clodagh Kilcoyne
    Yaşam
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    ABD merkezli teknoloji devi Google'da cinsel tacizci yöneticilerin cezalandırılmamasını protesto için küresel iş bırakma eylemi düzenlendi. Yüzlerce mühendis ve diğer çalışanlar, "Gerçek Değişim İçin İş Bırakma" adı altında Tokyo'dan Singapur'a, Londra'dan Dublin'e Google ofislerini topluca terk etti.

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    © AFP 2018 / Daniel LEAL-OLIVAS
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    ABD'nin en parlak isimlerinin yer aldığı Silikon Vadisi bile erkek yöneticilerin tahakkümü altında kadınlara cinsiyet ayrımcılığıyla suçlanırken, Google yöneticilerinin cinsel tacizinin yanlarına kar kaldığına dair haberler bardağı taşıran damla oldu.

    'CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI HAKLI, ÜSTÜNE 90 MİLYON DOLAR VERELİM'

    Google çalışanları bugün ilkin Asya'dan Avrupa'ya küresel iş bırakma eylemi düzenledi.

    Küresel protesto, geçen hafta New York Times gazetesinin yıllarca cinsel tacizle suçlanan Google yöneticilerinin ifşa edilip yargıya havale edilmek yerine piyango gibi milyonlarca dolarlık tazminatlarla işten çıkarıldığına dair haberinin ardından geldi.

    Örneğin Google'ın hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının 'inandırıcı' olduğuna hükmettiği Android mobil işletim sisteminin yaratıcısı Andy Rubin, 2014 yılında 90 milyon dolarlık tazminatla gönderildi.

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    'TACİZCİ AMA LABORATUVARIN BAŞINDA KALSIN'

    Sürücüsüz otomobil, bedava internet dağıtan balon gibi ufku geniş projelerin geliştirildiği 'X' araştırma laboratuvarın yöneticilerinden Richard DeVaul, son yıllarda hakkında çıkan suçlamalara rağmen görevinin başında kaldı. Ancak NYT'nin haberinin patlak vermesinin ardından tazminat almadan işten ayrıldı.

    CEO'DAN DESTEK

    Personelin bugünkü iş bırakma eylemiyle ilgili Google CEO'su Sundar Pichai'den destek açıklaması geldi.

    'ÖFKENİZİ ANLIYORUM'

    Çalışanlara gönderdiği e-postada, "Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum. Bunu ben de hissediyorum. Toplumumuzda ve Google'da uzun zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağım" diyen Pichai, şimdiye kadar hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan 48 çalışanın işlerine tazminatsız son verildiğini söyledi.

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    'MASAMDA DEĞİLİM, ÇÜNKÜ'

    İş bırakma eyleminde masalarına "Masamda değilim, çünkü diğer Google ve yüklenici firma çalışanlarıyla cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir işyeri kültürünü protesto için iş bırakma eylemi yapıyor olacağım" yazılı bir not bırakan çalışanlarının bazı talepleri şöyle:

    * Şimdiki ve gelecekteki çalışanlar için, taciz ve ayrımcılık karşısında zorunlu hakemliğe son verilmesi. (Zorunlu hakemlik, Silikon Vadisi çalışanlarının sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan bir madde. Bu madde çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)

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    © Fotoğraf : Twitter
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    * Ücret ve fırsat eşitsizliğinin sona erdirilmesi için adım atılması.

    * Cinsel tacizlerle ilgili şeffaflık raporunun yayımlanması.

    * Cinsel tacizlerin güvenilir şekilde rapor edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması.

    * Yönetim Kurulu'nda, çalışanların bir temsilcisinin bulunması.

    Etiketler:
    iş bırakma eylemi, küresel, cinsel taciz, Silikon Vadisi, Google, Sundar Pichai, Richard DeVaul, Andy Rubin, Asya, Avrupa, ABD
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