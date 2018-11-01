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18:19 01 Kasım 2018
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    Sıla Gençoğlu

    Sıla Gençoğlu: Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum

    © AA / Murat Kaya
    Yaşam
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    Oyuncu Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uygulaması üzerine şikayette bulunarak hakkında uzaklaştırma kararı aldıran şarkıcı Sıla Gençoğlu, "Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım" ifadelerini kullandı.

    Sıla Gençoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Sıla'dan 'darp, cebir ve psikolojik şiddet' gerekçesiyle Ahmet Kural hakkında suç duyurusu
    Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'ın kendisine darp, cebir ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle adliyede şikayetçi olmuştu. Yapılan şikayetin ardından ise, mahkeme tarafından Ahmet Kural'a uzaklaştırma cezası verilmişti.

    Yaşanan olayla ve Kural'ın kendisine uyguladığı şiddetle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gençoğlu, "Ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım" ifadelerini kullandı. 

    Gençoğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek.Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş. Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp 'Ben şiddete uğradım' diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım.

    Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum. Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok!"

    KURAL'IN ŞİDDET EYLEMİ İLK DEĞİL

    Gençoğlu'na uyguladığı darp ve psikolojik şiddetle gündeme gelen oyuncu Ahmet Kural'ın bu ilk eylemi değil.

    Kural daha önce de ilişkisi bulunduğu iletişim danışmanı Naz Çekem'in parmağını kırmıştı.

    Etiketler:
    karar, şiddet, darp, mahkeme, psikolojik şiddet, Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural
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