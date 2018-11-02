Londra'da bir pilot sarhoş olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan pazar günü kalkmaya hazırlanan JAL'a ait uçağın pilotunun sarhoş olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
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K.J. adlı 42 yaşındaki pilotun gözaltına alınması nedeniyle Londra — Tokyo uçuşunu yapmaya hazırlanan uçağın bir saat rötar yaptığı kaydedildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde pilotun, kendisini pistteki uçağa taşıyan otobüsün şoförünün şüphelenmesi üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.
Yapılan incelemede pilotun kanında yasal sınırdan 10 kat fazla alkol bulunurken, JAL yayımladığı açıklamayla olaydan dolayı özür diledi.
Pilotun uçağın üçüncü yardımcı pilotu olduğu bildirildi.
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