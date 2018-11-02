Palau, mercan kayalıklarını korumak için güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oluyor

BBC'nin haberine göre, Palau hükümeti, 10 farklı kimyasalı içeren güneş kremi ve koruyucu ürünün kullanımını ve satışını kısıtlayan yasayı imzaladı.

Yasak, Okyanusya ülkesinde 2020'de yürürlüğe girecek.

Palau becomes the first nation to ban sunscreens that harm corals https://t.co/3Q9X1mHBOD pic.twitter.com/jWXHOqg5YW — Gizmodo (@Gizmodo) 1 Kasım 2018

Palau Devlet Başkanı Tommy Remengesau, tam vaktinde getirildiğini söylediği yasağı ihlal edenlerin bin dolar ceza alacağını açıkladı.

Uzmanlar, güneş koruyucu ürünlerdeki kimyasalların, deniz canlıları için çok zehirli olduğunu ve mercanların rengini açabileceğini savunuyor. Özellikle oksibenzon ve oksinoksatın kaygı verici olduğu ifade ediliyor.

Her yıl insanların üzerinden akan 6 ila 14 bin ton güneş koruyucunun, mercan kayalıklarının bulunduğu bölgeleri etkilediği tahmin ediliyor.