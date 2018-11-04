ABD'li astronot Neil Armstrong'un eşyaları 7.4 milyon dolara alıcı buldu

Merkezi Dallas'da bulunan Heritage Müzayede Evi'nde düzünlenen açık artırmada, ABD'li ünlü astronot Neil Armstrong'a ait kişisel eşyaları görücüye çıktı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, Armstrong'a ait eşyaların 7.4 milyon dolara satıldığı duyuruldu.

Ay'a ayak basan ilk insan olan ABD'li astronot Neil Armstrong'un şahsi eşyaları açık artırmada satıldı.

Thousands of Astronaut Neil Armstrong's Mementos Up for Auction https://t.co/cohYVRmFz3 pic.twitter.com/H9HTVFVIEI — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 1, 2018

​Müzayede evinden yapılan açıklamada, Armstrong'un şahsi eşyalarının 7.4 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Açık artırmada en çok paha biçilen parçanın, 468 bin 500 dolar ile astronotun Apollo 11 ay modülü Eagle'ın kimlik kartı olduğu belirtildi.

This undated photo shows Neil Armstrong's spacecraft ID plate from Apollo 11's lunar module Eagle. Memorabilia that belonged to the first man to set foot on the moon, Neil Armstrong, has fetched more than $7.4 million at auction.#NASA pic.twitter.com/52KbqmVbtW — James E Daspit (@treasurecolecto) November 4, 2018

​Armstrong'un 1996'da iki uzay aracının ilk kez kenetlendiği Gemini 8'de görev yaparken giydiği uçuş elbisesinin de 109 bin 375 dolara satıldığı kaydedildi.