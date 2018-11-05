Kendi rekorunu kırdı: 46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren, 3 kilo aldı

Antalya'da bir restoranın yaptığı yarışmaya katılan Ceren Yılmaz (21), 46 dakikada 315 çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı. Daha önce de 255 çöp şiş yiyerek rekor kıran Yılmaz, kendi rekorunu yeniledi. Yılmaz'ın, yarışma sonunda 3 kilo aldığı görüldü.
Antalya'da bir restoran tarafından uzun süredir 'çöp şiş yeme yarışması' düzenleniyor. Yarışmaya bugüne kadar yüzlerce kişi katıldı. Geçen ay kadınlar kategorisinde yarışan üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz, 23 dakikada 255 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. İşletme sahibi İlyas Demir, Yılmaz'ı yeni bir rekor denemesi için restorana davet etti.
Daha önce 301 şiş yiyen ve rekor kıran eski pehlivan Osman Aksöl'ün rekorunu geçmek isteyen Yılmaz, teklifi kabul etti. Rekor denemesine kendisi de katılacağını söyleyen işletme sahibi Demir, rekoru kırdığı takdirde ödülü Otizm Dernekleri Federasyonu'na bağışlayacağını söyledi.
20 DAKİKADA ESKİ REKORUNU KIRDI
Önceki yarışmada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yiyen ve çay içen Ceren Yılmaz, bu rekorunu geçmek için masaya oturdu. Yarışma sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı. Yılmaz, yarışma için masaya gelen 156 çöp şişi 12 dakikada yedi. Eski rekoru olan 255 çöp şişi ise 20 dakikada yiyen Yılmaz'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Restoranda bulunan müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği 50 dakikada tamamlanması gereken yarışma sonunda Yılmaz, 46 dakikada 315 çöp şiş, 1 tabak salata, 2 bardak ayran ve 1 lavaş ekmeği yiyerek yeni bir rekora imza attı. Yarışmanın sonlarına doğru zorlandığı görülen Yılmaz, 5 bin TL, elektrikli motosiklet ve 6 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek hakkı kazandı. Önceki rekor denemesine 40 kilo olarak başlayan ve yarışma sonunda 47 kilo olan Yılmaz, bu yarışmada ise 3 kilo aldı. 46 kilo olan Yılmaz, yarışma sonunda 49 kiloya ulaştı.
'BACAKLARIM TİTREMEYE BAŞLAMIŞTI'
Yılmaz, "Önceki rekoru kırdığım zaman midem çatlar diye korkmuştum. Bugün 315 çöp şiş yedim ve artık bacaklarım titremeye başlamıştı. Kadınların da bu kadar yiyebileceğini göstermek için tekrar yarışmaya geldim. Çöp şişleri yedikten sonra kısa bir süre çok garip hissediyordum ancak şu an gayet iyiyim" dedi.
Rekor denemeleri sonucu ilginin arttığını belirten işletme sahibi İlyas Demir, "Ceren'den bu rekoru bekliyordum ama buna rağmen gerçekten çok şaşırdım. Ceren'in rekorunu kırabilecek kadın misafirimiz varsa, 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Bugün ben de yarıştım, kazansaydım ödül olan 5 bin TL'yi Otizm Dernekleri Federasyonu'na bağışlayacaktım. Ancak kazanamadım ve yarışma katılım bedeli olan 700 TL'yi burs verdiğimiz öğrencilerimize ulaştıracağım" diye konuştu.
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