Çin'in ilk yapay zeka parkı açıldı: Turistlere cevap veren hoparlörler, sürücüsüz araçlar

Çin'in ilk yapay zeka temalı parkı, Pekin'in kuzeyinde bulunan bir belediye parkında yapılan 10 aylık bir yenileme çalışmasının ardından Kasım ayı başında açıldı.

© Fotoğraf : Pixabay AB havalimanlarına yapay zeka yalan dedektörleri geliyor

Çin'in başkenti Pekin'in kuzeyinde bulunan Haidian Park'ta kurulan yapay zeka parkında sürücüsüz servis araçları, insan verisini kaydedebilen akıllı lambalar ve insanlara cevap verebilecek akıllı hoparlörler bulunuyor.

Park, Haidian yönetimi ve Baidu internet şirketi arasında 'akıllı şehir' inşası için imzalanan ortak araştırma anlaşması sonucunda hazırlandı. Proje için pilot bölge olarak ise, geçen yıl yaklaşık 1.2 milyon turist alan Haidian Park seçildi.

10 DEVLET DAİRESİ VE ŞİRKET KATILDI

Parkın yönetim bürosundan Che Jianguo, geçtiğimiz 10 ay boyunca parkın yenilenmesine 10 devlet dairesi ve şirketin katıldığını söyledi.

Son yıllarda Çin yüksek teknoloji şirketleri yapay zeka endüstrisindeki etkinliklerini artırırken, Çin Komünist Partisi de yeni nesil yapay zekanın gelişiminin hızlandırılacağını açıklamıştı.