Rus artistik patinajcı Tuktamişeva, buz üstündeki ‘striptiz’ dansıyla sosyal medyada yeni bir akım başlattı

Rus atlet Yelizaveta Tuktamişeva Kanada Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda geçen hafta buz üstünde yaptığı ve ceketini çıkardığı dansla sosyal medyada diğer sporculara ilham oldu. Buz patenciler #TuktikChallenge hashtag’i altında benzer hareketleri tekrarladı.

Rusya'nın Glazov kenti doğumlu 21 yaşındaki artistik patinajcı Yelizaveta Tuktamişeva, geçen hafta Kanada'daki şampiyonada yaptığı dansla izleyenleri büyüledi. ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın ‘Toxic' şarkısı eşliğinde hostes teması ile dans eden Tuktamişeva, performansının sonunda üzerindeki ceketi çıkartıp sadece büstiyeriyle kaldı. Sporcu, dansıyla 203.32 puanla serbest stilde 3. oldu.

Tuktamişeva, şampiyonadaki başarısının yanı sıra göz alıcı performansıyla izleyenlerin dikkatini çekti. Ondan ilham alan diğer artistik patinajcılar, sosyal medyada bir ‘challenge' başlattı.

#TuktikChallenge hashtag'i altında paylaşım yapan sporculardan biri ABD'li sporcu Nicky Bausenwein'dı.

​ABD'li 19 yaşındaki sporcu Amber Glenn de bu challenge'a katıldı. Tuktamişeva da Glenn'in görüntülerini paylaşarak "ABD küçükler şampiyonu olmasına şaşmamalı!" ifadelerini kullandı.

​Jared isimli küçük bir kullanıcı da benzer hareketi tekrarlayarak Tuktamışeva'dan videosunu izlemesini istedi.

​Artistik patinaj yapmayanlar da bu challenge'a katılmak istedi. Spor muhabiri Jackie Wong bu harekete katılıp katılmayacağını sordu. Tuktamışeva da gazeteciye denemek için buza gerek olmadığını söyledi.