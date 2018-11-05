Rus artistik patinajcı Tuktamişeva, buz üstündeki ‘striptiz’ dansıyla sosyal medyada yeni bir akım başlattı

Rusya'nın Glazov kenti doğumlu 21 yaşındaki artistik patinajcı Yelizaveta Tuktamişeva, geçen hafta Kanada'daki şampiyonada yaptığı dansla izleyenleri büyüledi. ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın ‘Toxic' şarkısı eşliğinde hostes teması ile dans eden Tuktamişeva, performansının sonunda üzerindeki ceketi çıkartıp sadece büstiyeriyle kaldı. Sporcu, dansıyla 203.32 puanla serbest stilde 3. oldu.Tuktamişeva, şampiyonadaki başarısının yanı sıra göz alıcı performansıyla izleyenlerin dikkatini çekti. Ondan ilham alan diğer artistik patinajcılar, sosyal medyada bir ‘challenge' başlattı.
#TuktikChallenge hashtag'i altında paylaşım yapan sporculardan biri ABD'li sporcu Nicky Bausenwein'dı.
@TuktikLiza you inspired me pic.twitter.com/84ceNsmve7— Nicky Bausenwein (@nbausen) October 31, 2018
ABD'li 19 yaşındaki sporcu Amber Glenn de bu challenge'a katıldı. Tuktamişeva da Glenn'in görüntülerini paylaşarak "ABD küçükler şampiyonu olmasına şaşmamalı!" ifadelerini kullandı.
Does this count as the #Tuktikchallenge? @TuktikLiza pic.twitter.com/6NP7FHdZXx— Amber Glenn (@AmberGlenn_) November 1, 2018
Jared isimli küçük bir kullanıcı da benzer hareketi tekrarlayarak Tuktamışeva'dan videosunu izlemesini istedi.
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I’ve officially become @liza_tuktik I’ve got the cantilever with the jacket off and the triple axel! The world needs another Liza so you’re welcome! Please tag her in the comments so she sees this @liza_tuktik @liza_tuktik #elizavetatuktamysheva @liza_tuktik #elizagala @liza_tuktik #galaexhibition @liza_tuktik #SCI2018 @liza_tuktik #skatecanada @liza_tuktik #tripleaxel @liza_tuktik #empress @liza_tuktik #queen @liza_tuktik #Tuktikchallenge @liza_tuktik
Artistik patinaj yapmayanlar da bu challenge'a katılmak istedi. Spor muhabiri Jackie Wong bu harekete katılıp katılmayacağını sordu. Tuktamışeva da gazeteciye denemek için buza gerek olmadığını söyledi.
I can’t do a cantilever and rip off my jacket but I can do an Ina Bauer and rip off my jacket. That doesn’t count as a #tuktikchallenge, does it @TuktikLiza??— Jackie Wong (@rockerskating) November 2, 2018
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