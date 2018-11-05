Çanakkale'de termik santralde patlama: İşçilerden biri öldü, biri ağır yaralandı

Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybetti. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaralı işçiyi hastaneye götürürken bölgeye İtfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.
Patlamanın yaşandığı alan güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Aynı santralde daha önce yine kazan patlaması yaşanmıştı.
ÇEVRECİLER AYLARDIR UYARIYORDU
Öte yandan, çevreci gruplar ise uzun süredir termik santralin bölgenin doğal koşulları ve çalışacak işçiler için taşıdığı risklerle ilgili uyarılarda bulunuyordu.
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