İddia üzerine sümüklüböcek yiyen Avustralyalı hayatını kaybetti

Rugby oyuncusu Ballard, arkadaşlarıyla dinlendiği bir sırada girdikleri iddia üzerine buldukları bir canlı sümüklüböceği yedi. Olaydan hemen sonra hastaneye kaldırılan Ballard'a doktorlar yaptıkları muayeneden sonra ‘tenya' ya da diğer adıyla ‘şerit hastalığı' tanısı koydu. Bir süre sonra hastaya parazitin neden olduğu beyin hasarı teşhisi konuldu. Bir yıldan fazla bir zaman komada kalan Ballard, geriye kalan yedi yılı felçli geçirdi.

Ballard, felçli geçirdiği bu sürenin ardından hayatını kaybetti.

Oldukça tehlikeli bir parazit olan tenya, kemirgenlerin vücudunda yaşarken bazen sümüklüböcekler de bunun taşıyıcılığını yapabiliyor.