'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı: Mesleğe geri döndü

Koleszar, polis üniformasını giyerek fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Koleszar'ın Instagram hesabının 600 binden fazla takipçisi bulunuyor.
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FINALLY. Endlich 2019. Ich begebe mich auf die Suche nach meinen Socken 🧦. So ähnlich wollte ich es beschreiben. Aber anders. Alles auf Anfang. Herzlich willkommen im nagelneuen Jahr. Ich bin aufgeregt. Und egal welches Ende 👮🏼♀️ mein neues YouTube-Video finden wird, bin auf euer Feedback gespannt. Alles Gute. Link dazu in der Bio.
'YİNE INSTAGRAM'DA OLACAĞIM'
"Geçen 6 ayda olduğu gibi olmasa da yine Instagram'da olacağım" diyen Koleszar, aldığı işe dönme kararını "Tabii ki de, Ocak 2019 itibariyle nereye gideceğime ve ne yapacağıma karar vermeliydim. Bu, kendim için aldığım bir karar, yılın yarısının nereye doğru gideceğimi düşündüğüm bir zaman dilimi olduğu sır değil" ifadeleriyle açıkladı.
Daha önce ise üstlerinin, ocak ayında görevinin başına dönmesi için Koleszar'la bir toplantı yaptıkları öğrenilmişti. 34 yaşındaki polis, Instagram fenomeni olmasının ardından dünyayı gezmek üzere polislik mesleğine ara vermişti. Koleszar, Miami, New York, Dubai, Amsterdam ve Cape Town'u ziyaret etmişti.
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