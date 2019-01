'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı: Mesleğe geri döndü

View this post on Instagram

FINALLY. Endlich 2019. Ich begebe mich auf die Suche nach meinen Socken 🧦. So ähnlich wollte ich es beschreiben. Aber anders. Alles auf Anfang. Herzlich willkommen im nagelneuen Jahr. Ich bin aufgeregt. Und egal welches Ende 👮🏼‍♀️ mein neues YouTube-Video finden wird, bin auf euer Feedback gespannt. Alles Gute. Link dazu in der Bio.

