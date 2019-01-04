Beyin göçü iddiası Meclis'e taşındı: Hollandalı şirketler Türk mühendisleri transfer ediyor

Hollanda şirketlerinin son dönemde Türk savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinden 100'e yakın mühendisi transfer ettiği öne sürüldü.

Hollanda hükümetinin, transfer edilecek Türk mühendislere vatandaşlık sözü verdiği de öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre mühendisler yurt dışına gitmeden önce TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ve ASELSAN'da çalışıyordu.

'HOLLANDA VATANDAŞLIK VERİYOR'

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Türkiye'deki ekonomik sıkıntı ve Hollanda hükümetinin mühendislere vatandaşlık sözü vermesinin ‘beyin göçü'nü hızlandırdığına dikkat çekti.

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Aygun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi verdi ve Meclis'e araştırma önergesi sundu. CHP'li vekil, mühendislerin Hollanda'ya gidişinin Türkiye için önemli bir beyin göçü olmakla birlikte, teknoloji ve savunma sanayiine yönelik stratejik çalışmaları tehlikeye düşürmesi açısından da son derece tehlikeli bir nitelik taşıdığını vurguladı.

Aygun ayrıca, savunma sanayinde çalışan mühendislerin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirecek düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı, beyin göçünü önlemek için başka ne gibi önlemler alınacağı hakkında bilgi istedi.