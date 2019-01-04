Çekiliş yapan Seren Serengil'den 'aldatılma' şartı

Instagram hesabının 'hikaye' bölümünde yaptığı paylaşımla takipçilerine çekiliş yapacağını duyuran Serengil'in çekilişe katılmak isteyenlere koyduğu şart sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Şarkıcı, eşinden aldatılarak ayrılmış olan bir takipçisine dudak, burun ve çene dolgusu hediye edeceğini açıkladı.

© Fotoğraf : Instagram Seren Serengil / Çekiliş duyurusu

Serengil sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, şarkıcıya bir eleştiri de eski model Deniz Akkaya'dan geldi. Akkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Alt metin: Dolgunuz olsaydı aldatılmazsınız! Bir şey demeyeyim dedim ama kadınların yanındayım diyerek böylesine gülünç, böylesine korkunç, böylesine kadınlık onurunu ayaklar altına alıp PARA için kendini heba etmek… Bu ne rezalettir Allah aşkına!!! Doktor öncelikle böylesine rezil bir PR'a nasıl alet olur…"