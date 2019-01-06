Paralı poşeti protesto etmek için markete eşekle gitti

Doğada çözülmesi uzun yıllar alan naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesine farklı tepkiler gelirken, Niğde'de yaşanan protesto sosyal medyada gündem oldu.

Niğde'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilginç bir yolla protesto etti.

Bu kişi, Merkez Terminal Caddesi üzerindeki markete eşeği ile geldi. Eşeği marketin önüne bağlayan bu kişi, aldığı ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirerek, evine gitti.