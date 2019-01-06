'Fazla sosyal medya kullanımı, genç kadınlarda daha fazla depresyona yol açıyor'

Sosyal medya araçlarında günde 3 ila 5 saatten fazla vakit geçiren gençler arasında yapılan bir araştırmada depresyon ile sosyal medya kullanımı arasında bağlantı tespit edildi.
© AFP 2018 / Narinder Nanu
EClinicalMedicine tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Istagram ve Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarını sıkça kullanan gençler arasında depresyon oranının erkek çocuklarında yüzde 35, kız çocuklarında ise yüzde 50'ye kadar artış gösterebildiği tespit edildi.
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