Japon milyarder Twitter'da retweet rekoru kırdı

Maezawa, paylaşımında bir çekiliş düzenleyeceğini belirterek tweetini retweet eden 100 kişi arasında 100 milyon yeni (925 bin dolar) payaştıracağını duyurdu ve "Katılmak için tek yapmanız gereken beni takip etmek ve bu tweeti RT etmek" notunu paylaştı.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 5, 2019
AY'A GİDECEK İLK TURİST
Japon milyarder geçen sene Elon Musk'ın SpaceX roketiyle Ay çevresinde seyahate hazırlanan kişi olmasıyla tüm dünyaya adını duyurmuştu.
Ay çevresine yapacağı seyahetin reklam konusunda kendisine yarar sağladığını da saklamayan Japon milyarder yaptığı açıklamada "Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım şimdi bu 'Ay'a gidecek olan Maezawa' şeklinde güncellendi" diye konuşmuştu.
Maezawa'nın Japonya'nın en zengin 13. ismi olduğu biliniyor. Forbes dergisine göre, Maezawa'nın 3.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi.
Maezawa'dan önce Twitter'da en çok RT alarak rekor kıran paylaşım ise Carter Wilkerson adlı kullanıcıya aitti.
Wilkerson 2017 yılında, ABD'de hizmet veren fast food şirketlerinden Wendy's'e basit bir tweet atarak, "Wendy's, bir senelik bedava nugget kazanmak için ne kadar retweet gerekli?" diye sormuştu.
HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017
Carter'ın bu arayışına yardım etmek için tüm dünya olaya dahil olmuş, Microsoft ve Amazon gibi birçok büyük markanın dışında ünlüler de Carter'ın çabalarını destekleyerek söz konusu tweeti RT etmişlerdi.
Carter, tweetinin yaklaşık 3 milyon kişi tarafından RT edilmesinin ardından ABD'li program sunucusu Ellen DeGeneres'in programına katılma şansı yakalamıştı.
Cash me ousside nugget boy, howbow dah? pic.twitter.com/4vDRnAoNYu— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 18, 2017
Wilkerson'dan önce ise DeGeneres'in 2014 Oscar töreninde paylaştığı selfie 3 milyondan fazla RT alarak rekor kırmıştı.
If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014
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