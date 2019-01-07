Japon milyarder Twitter'da retweet rekoru kırdı

Japonya'da milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'nın Twitter'da yaptığı paylaşım 4 milyondan fazla kez retweet edilerek (RT) tüm zamanların en çok retweet edilen paylaşımı oldu.

© REUTERS / Kacper Pempel Turkey Home, Twitter'da rekor kırdı

Japonya'daki en büyük çevrimiçi moda mağazası Zozotown'ın sahibi olan Maezawa rekor kıran tweeti 5 Ocak'ta attı.

Maezawa, paylaşımında bir çekiliş düzenleyeceğini belirterek tweetini retweet eden 100 kişi arasında 100 milyon yeni (925 bin dolar) payaştıracağını duyurdu ve "Katılmak için tek yapmanız gereken beni takip etmek ve bu tweeti RT etmek" notunu paylaştı.

AY'A GİDECEK İLK TURİST

Japon milyarder geçen sene Elon Musk'ın SpaceX roketiyle Ay çevresinde seyahate hazırlanan kişi olmasıyla tüm dünyaya adını duyurmuştu.

Ay çevresine yapacağı seyahetin reklam konusunda kendisine yarar sağladığını da saklamayan Japon milyarder yaptığı açıklamada "Eskiden 'modacı Maezawa' olarak tanınırdım şimdi bu 'Ay'a gidecek olan Maezawa' şeklinde güncellendi" diye konuşmuştu.

Maezawa'nın Japonya'nın en zengin 13. ismi olduğu biliniyor. Forbes dergisine göre, Maezawa'nın 3.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi.

© AP Photo / Larry Crowe Twitter'da 'retweet' rekoru, bedava tavuk uğruna kırıldı

Maezawa'dan önce Twitter'da en çok RT alarak rekor kıran paylaşım ise Carter Wilkerson‏ adlı kullanıcıya aitti.

Wilkerson‏ 2017 yılında, ABD'de hizmet veren fast food şirketlerinden Wendy's'e basit bir tweet atarak, "Wendy's, bir senelik bedava nugget kazanmak için ne kadar retweet gerekli?" diye sormuştu.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

© AP Photo / Türkiye Twitter'da rekor kırdı

​Wendy's'in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi bu soruyu es geçmemiş ve "18 milyon" şeklinde cevap vermişti.

Carter'ın bu arayışına yardım etmek için tüm dünya olaya dahil olmuş, Microsoft ve Amazon gibi birçok büyük markanın dışında ünlüler de Carter'ın çabalarını destekleyerek söz konusu tweeti RT etmişlerdi.

Carter, tweetinin yaklaşık 3 milyon kişi tarafından RT edilmesinin ardından ABD'li program sunucusu Ellen DeGeneres'in programına katılma şansı yakalamıştı.

Cash me ousside nugget boy, howbow dah? pic.twitter.com/4vDRnAoNYu — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 18, 2017

Wilkerson'dan önce ise DeGeneres'in 2014 Oscar töreninde paylaştığı selfie 3 milyondan fazla RT alarak rekor kırmıştı.