Trabzon’da aile hekimlerinden istenen raporlar: Dolabında süt bulundurabilir, oturarak namaz kılabilir

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Uzun, aile hekimliği uygulamasının 10'uncu yılını doldurduğunu belirtti.

Aile hekimlerine farklı konularda sağlık raporu taleplerinin geldiğini söyleyen Dr. Hakan Uzun, "Her kurum Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi ve onayı olmadan sağlık raporu talep etmektedir. Bu durumda hem vatandaş hem de aile hekimleri gereksiz yere meşgul ediliyor" diyerek şöyle devam etti:

‘BİR İMAM, AİLE HEKİMLERİNDEN RAPOR ALSANIZ İYİ OLACAK' DEMİŞ'

"Hekimlerimizden, 'Dolabında süt bulundurabilir, geziye gidebilir, aerobik yapabilir, havuza girebilir' yönünde rapor vermeleri isteniyor. Son olarak bir imam cuma namazında vaaz sırasında sandalyede oturarak namaz kılanların sayısı artınca, 'Aile hekimlerinden oturarak namaz kılabilir raporu alsanız iyi olacak' bile demiş. Bu durumun düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın onayı ve algoritması olmadan hiçbir raporun talep edilmemesi sağlanmalıdır. Gereksiz sağlık raporu istekleri kaldırılmalıdır."