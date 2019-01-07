Elmalı Mahallesi'nde servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Sönmez ise farklı bir çalışmaya imza attı. Sönmez, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından animasyon film karakteri Shrek'in kardan heykelini yaptı. Sönmez'in yaptığı heykel, mahalle sakinlerinin de beğenisini topladı.
Sönmez, daha önce de Nasrettin Hoca'nın kardan heykelini yaptığını belirterek, "Karda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kar yağışını iple çekiyorum. Bu kez Shrek'in kardan heykelini yaptım. Çocuklar çok beğendi. Heykeli gören durup fotoğraf çektiriyor. Şimdiki hedefim ise kardan 3 odalı bir ev yapmak" diye konuştu.
Kardan Shrek yapan Sönmez'in bir sonraki hedefi 3 odalı ev https://t.co/n4RdHJZPGm pic.twitter.com/sVEs766uED— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 7, 2019
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