Dick Cheney rolüyle Altın Küre kazanan Christian Bale: Bana ilham verdiği için Şeytan'a teşekkür ederim

Cheney, özellikle dış politika konusundaki görüşleri nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyordu.
Bale'in konuşması ise, ABD'li Cumhuriyetçiler tarafından tepki ve komplo teorileriyle karşılandı.
Trump destekçisi olduğu bilinen müzisyen Kaya Jones, tepkisini "Christian Bale, Dick Cheney'i oynaması için kendisine ilham veren şeytana teşekkür etti, gerçekten mi?" ifadeleriyle dile getirdi.
Turned on Golden Globes for 2 minutes & Christian Bale just thanked satan for inspiration in his role playing Dick Cheney. Really????? pic.twitter.com/X7wiKo6Yxx— Kaya Jones (@KayaJones) January 7, 2019
Başka kullanıcılar da, Bale'nin ifadelerini 'uygunsuz' bulduklarını dile getirdiler.
The one who is named 'Christian' smh— Dr. Ijay (@quinnydreddiva) January 7, 2019
Öte yandan, bir başka kullanıcı ise, 'Hollywood'un şeytan tarafından yönetildiğini' iddia etti: "Gerçekten eğlence sektörünün şeytan tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Bir megastar olmak istiyorsanız gerçek anlamıyla ruhunuzu satmak zorundasınız."
I truly believe Satan controls the entertainment industry and if you want to become an absolute megastar you have to sell your soul literally.— 🇺🇸Ryan🇺🇸#MAGA (@soulprovider915) January 7, 2019
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